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محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع البحر الأحمر العالمية للاستثمار السياحي

2/21/2024 2:20:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم الأربعاء مع ممثلى شركة“البحر الأحمر” العالمية للاستثمار السياحي ، سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد – خلال اللقاء – بالتعاون المثمر مع الوفد والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعرضا للفرص والمقومات الاستثمارية بغرب بورسعيد ، حيث قدمت مهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني جوانب مقترح مشروع التعاون والمراحل التي سيشملها.

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وتطرق محافظ بورسعيد عن ما تشمله جنوب وغرب بورسعيد من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية ، فضلا عن موقع بورسعيد المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط ، بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

وأوضح الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص على إبراز جهود وإنجازات الدولة على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.
ومن جانبهم ..وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ، مشيدين بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد.

وعلى صعيد متصل – تفقد محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ بورسعيد – وفقا لبيان – سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى ، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107881904

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