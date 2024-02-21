هيئة البترول تتعاون مع شنايدر وهواوي للتوسع في حلول التحول الرقمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في ثالث أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024 )، توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي شنايدر إليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي.
تأتي الاتفاقية الأولى مع شركة شنايدر اليكتريك في إطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول.
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حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج وتكنولوجيات في إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول المصري سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات، واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسي لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية، وإعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881903
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