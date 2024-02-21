هيئة البترول تتعاون مع شنايدر وهواوي للتوسع في حلول التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في ثالث أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024 )، توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي شنايدر إليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي.

تأتي الاتفاقية الأولى مع شركة شنايدر اليكتريك في إطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول.

موضوعات“طاقة” تخطط للتوسع فى مجال التقاط وتخزين ثانى أكسيد الكربون البترول: شركتا“إيبروم” و”تكنيب إنيرجيز” تتعاونان في مشروعات تحول الطاقة توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج وتكنولوجيات في إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول المصري سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات، واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسي لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية، وإعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي.

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