توترات البحر الأحمر تهبط بصادرات الموالح 17% خلال 45 يومًا

سجلت صادرات الموالح المصرية تراجعا بنسبة 17% من 502.5 ألف طن فى الفترة من الخامس من ديسمبر 2022 وحتى 31 يناير 2023 إلى 418.6 ألف طن فى نفس الفترة من الموسم الحالى.

قال محمد خليل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التراجع فى الصادرات يرجع إلى هجمات الحوثيين على البحر الأحمر التى أثرت على معدلات التصدير خاصة لأسواق الشرق الأقصى مثل الهند وبنجلاديش وسنغافورة والصين التى تستحوذ على ما يتراوح بين 20 و25% من صادرات الموالح المصرية، إضافة إلى دول الخليج العربى.

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اضاف خليل لـ”البورصة”، أن اللجنة تعلق آمالها على تحسن الأوضاع بالمنطقة واستئناف التصدير خلال الفترة المقبلة .

تابع أن إنتاج العام الحالى من البرتقال الصيفى أعلى من حيث الجودة والحجم مقارنة بالموسم الماضى الذى شهد تراجع حجم المحصول.

أشار إلى أن صادرات الموالح خلال الموسم الماضى قاربت مليونى طن ومن المستهدف زيادتها الموسم الحالى لنحو 2.250 مليون طن أملًا فى انتهاء الأزمة قبل البدء فى تصدير البرتقال الصيفى.

قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت لتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، إن اضطرابات البحر الأحمر أفقدت الموالح المصرية أسواق شرق آسيا كاملة، وذلك بعد استهداف الحوثين للسفن الإسرائيلية المارة من قناة السويس وتأثيرها على حركة كبرى شركات الشحن مثل ميرسك بعد استهداف أحد سفنها وامتناعها عن الملاحة من خلال باب المندب والتوجه لرأس الرجاء الصالح مأ أثر على ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين وطول المدة التى تستغرقها السفن للوصول إلى وجهتها.

أضاف لـ”البورصة”، أن ما منع التراجع من أن يصبح أسوأ هو بدء الموسم قبل تصاعد الأحداث فى المنطقة ودخول كميات وشحنات جيد من الموالح لدول شرق آسيا.

لفت إلى أن السوق الأوروبية استوعب كميات إضافية ما حد من تفاقم الوضع.

لكنه أشار إلى أن التصدير بالعمولة لدول أوروبا أدى إلى انهيار الأسعار بالسوق مع زيادة معروض الموالح بها، وأدى إلى تمكن الشركات الأوربية المستوردة من خفض السعار بنحو 2 يورو فى الكرتونة الواحدة خلال العام مقارنة بسابقه.

والتصدير بالعمولة، أو الأجل أو الأمانة، مسميات لمعنى واحد، وهو اتفاق عرفى بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية دون اتفاق قانونى ملزم بين الطرفين.

واتفق معه محمود كامل، رئيس إدارة شركة فارمرز إيجيبت لتصدير الحاصلات الزراعية، بأن إضطرابات البحر الأحمر أثرت على صادرات عدة قطاعات من بينهما الحاصلات الزراعية والموالح.

أضاف لـ”البورصة”، أنه من الصعب توقع أسواق بديلة للموالح حاليا فى ظل التوترات والإضطرابات التى تمر بها بعض دول العالم من حروب وأحداث جارية أثرت على العالم أجمع، وعلى حركة التجارة بين الدول.

من جانبه قال شريف ميزار الشريك التجارى بشركة” صحارى أجرو” أن الشركة صدرت 7 آلاف طن منذ بداية الموسم فى نهاية ديسمبر الماضى بينما من المستهدف تصدير 16 ألف طن بنهاية الموسم.

أوضح أن الموسم الحالى يمر بالعديد من الأزمات مثل فقد أسواق بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر والبيع بالعمولة فى دول الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى أنهيار سعر البرتقال المصرى بسبب الكميات الكبيرة التى تم تصديرها خلال الموسم الحالى مما أدى إلى إغراق السوق الأوروبي.