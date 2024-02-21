توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس، في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – أنه تم التوقيع ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024).
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وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصور عام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول، ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعي داخل أفران وحدات التقطير والغلايات.
وأشارت إلى أنه سيتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجاوات...ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881901
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