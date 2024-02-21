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توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

2/21/2024 2:20:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس، في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – أنه تم التوقيع ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024).

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وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصور عام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول، ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعي داخل أفران وحدات التقطير والغلايات.

وأشارت إلى أنه سيتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجاوات...ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107881901

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