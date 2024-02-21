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ارتفاع صادرات الوقود الأمريكية عبر قناة بنما خلال يناير

2/21/2024 2:20:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من غاز البترول المسال والإيثان عبر قناة بنما خلال يناير مع عودة حركة السفن، في أعقاب انخفاض في حركة الشحن بسبب ظروف الجفاف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن زيادة رحلات ناقلات النفط في يناير أدى إلى ارتفاع شحنات غاز البترول المسال والإيثان -يمثلان 63% من صادرات المنتجات النفطية الأمريكية التي تعبر قناة بنما- بنسبة 12% و67% على أساس شهري.

موضوعات متعلقة ازدهار السياحة يؤدى لارتفاع الأسعار فى اليابان بنك الاستثمار الأوروبي يقرض الدنمارك 1.44 مليار يورو خلال 2023 صندوق تحوط أمريكي يربح مليار دولار منذ بداية 2024 بفضل رهانه على أسعار الفائدة

وأوضح التقرير المنشور الأربعاء، انخفاض أحجام غاز البترول المسال المنقولة عبر قناة السويس بنسبة 84% وحول رأس الرجاء الصالح بنسبة 44% مقارنة بديسمبر 2023.

وفي يناير، توقفت صادرات الإيثان الأمريكية عبر قناة السويس، لأن جميع شركات الشحن التي تنقل من الولايات المتحدة إلى الهند قررت استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول.

يأتي هذا بعد أن أدى الطلب القوي على غاز البترول المسال الأمريكي، وخاصة البروبان، إلى تسجيل صادرات البروبان الأمريكية الأسبوعية أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في الفترة من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2024.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107881900

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