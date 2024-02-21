ارتفاع صادرات الوقود الأمريكية عبر قناة بنما خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من غاز البترول المسال والإيثان عبر قناة بنما خلال يناير مع عودة حركة السفن، في أعقاب انخفاض في حركة الشحن بسبب ظروف الجفاف.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن زيادة رحلات ناقلات النفط في يناير أدى إلى ارتفاع شحنات غاز البترول المسال والإيثان -يمثلان 63% من صادرات المنتجات النفطية الأمريكية التي تعبر قناة بنما- بنسبة 12% و67% على أساس شهري.
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وأوضح التقرير المنشور الأربعاء، انخفاض أحجام غاز البترول المسال المنقولة عبر قناة السويس بنسبة 84% وحول رأس الرجاء الصالح بنسبة 44% مقارنة بديسمبر 2023.
وفي يناير، توقفت صادرات الإيثان الأمريكية عبر قناة السويس، لأن جميع شركات الشحن التي تنقل من الولايات المتحدة إلى الهند قررت استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول.
يأتي هذا بعد أن أدى الطلب القوي على غاز البترول المسال الأمريكي، وخاصة البروبان، إلى تسجيل صادرات البروبان الأمريكية الأسبوعية أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في الفترة من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2024.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881900
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