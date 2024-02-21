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مبيعات المؤسسات تحول دفة البورصة لهبوط طفيف قبل نهاية الأسبوع

2/21/2024 2:20:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عيد: جنى الأرباح بالأسهم القيادية يقف خلف تحويل مسار EGX30

توقع متعاملون بالبورصة المصرية انتهاء عملية جنى الأرباح سريع فى أسهم المؤشر الرئيسى، مع تماسكه أعلى مستويات الدعم، وتخطيه لمستوى 28800 نقطة على جانب آخر سيحقق إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء بأسهم EGX70 EWI، قممًا تاريخية جديدة أعلى مستوى 8 آلاف نقطة، خلال الجلسات المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29292 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 1.15% لمستوى 7744 نقطة.

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وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% إلى مستوى 10721 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.04% عند مستوى 36064 نقطة.

توقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر حالة الترقب لاختبار المؤشر الرئيسى لمستوى 28600 نقطة، فى ظل استمرار عمليات جنى الأرباح، أما فى حالة الارتداد نحو الصعود، بختام تعاملات الأسبوع سيشهد المؤشر عملية جنى أرباح قصيرة تعد طبيعية ليستكمل الأداء فى إطار الاتجاه العام الصاعد الذى مازال قائمًا.

ذكر أن المؤشر الرئيسى، سيختبر مستوى 29 ألف و28800 نقطة دعم، وفى حالة ظهور المشترى بهذه المناطق يستكمل المؤشر الصعود والوصول لمستهدفاته.

أوضح ان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لامس خلال ارتفاعه القوى بجلسة أمس مستوى 7850 نقطة على أن يدفع ذلك استكمال الصعود بالوصول لمستوى 8 آلاف نقطة.

نصح المستثمرين بجنى الأرباح جزئيًا وترقب عودة الزخم الشرائى بالسوق مرة أخرى، مع وضع مناطق لوقف الخسائر بالمؤشر الرئيسى عند مستوى 28100 نقطة و7500 نقطة بمؤشر EGX70 EWI.

وشهد السوق قيم تداولات 5.4 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 185 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 70 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العز للسيراميك والبورسلين – الجوهره بنسبة 19.9%، و اية كابيتال القابضة بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ثمار لتداول الاوراق المالية والسندات بنحو 9.2%، وسهم الصناعات الغذائية العربية-دومتى بنحو 6.1%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهماً، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا 0.3%، نحو مستوى 2.1 تريليون جنيه.

رجح حسام عيد، مدير إدارة الأصول بشركة جيوس تريدنج لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة 30200 نقطة، فى حالة تماسكه أعلى مستوى الدعم الرئيسى عند 29 ألف نقطة، وذلك بدعم من عمليات شراء المؤسسات المصرية والعربية.

أوضح أن المؤشر الرئيسى يشهد تباينًا فى أدائه بين الصعود والهبوط خلال الجلسات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سبب تراجعه بنهاية جلسة أمس، هو الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات الأجنبية نحو البيع وجنى الأرباح، ونصح المستثمرين بالمتاجرة السريعة واتجاه الأفراد نحو بناء مراكز شرائية عند الانخفاضات، مع الابتعاد عن الشراء الهامش لحين تحسن أداء السوق.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 55.2 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 93.7% و4.1%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 60.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.3%.

وسجل الأفراد 85.4% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 167.9 مليون جنيه و16.4 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 11.8 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 14.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 223.2 مليون جنيه و22 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الاجنبية إلى البيع بقيمة 72.7 مليون جنيه.


كتب .. محمود حلمى

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