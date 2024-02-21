مبيعات المؤسسات تحول دفة البورصة لهبوط طفيف قبل نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) عيد: جنى الأرباح بالأسهم القيادية يقف خلف تحويل مسار EGX30
توقع متعاملون بالبورصة المصرية انتهاء عملية جنى الأرباح سريع فى أسهم المؤشر الرئيسى، مع تماسكه أعلى مستويات الدعم، وتخطيه لمستوى 28800 نقطة على جانب آخر سيحقق إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء بأسهم EGX70 EWI، قممًا تاريخية جديدة أعلى مستوى 8 آلاف نقطة، خلال الجلسات المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29292 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 1.15% لمستوى 7744 نقطة.
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وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% إلى مستوى 10721 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.04% عند مستوى 36064 نقطة.
توقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر حالة الترقب لاختبار المؤشر الرئيسى لمستوى 28600 نقطة، فى ظل استمرار عمليات جنى الأرباح، أما فى حالة الارتداد نحو الصعود، بختام تعاملات الأسبوع سيشهد المؤشر عملية جنى أرباح قصيرة تعد طبيعية ليستكمل الأداء فى إطار الاتجاه العام الصاعد الذى مازال قائمًا.
ذكر أن المؤشر الرئيسى، سيختبر مستوى 29 ألف و28800 نقطة دعم، وفى حالة ظهور المشترى بهذه المناطق يستكمل المؤشر الصعود والوصول لمستهدفاته.
أوضح ان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لامس خلال ارتفاعه القوى بجلسة أمس مستوى 7850 نقطة على أن يدفع ذلك استكمال الصعود بالوصول لمستوى 8 آلاف نقطة.
نصح المستثمرين بجنى الأرباح جزئيًا وترقب عودة الزخم الشرائى بالسوق مرة أخرى، مع وضع مناطق لوقف الخسائر بالمؤشر الرئيسى عند مستوى 28100 نقطة و7500 نقطة بمؤشر EGX70 EWI.
وشهد السوق قيم تداولات 5.4 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 185 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 70 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العز للسيراميك والبورسلين – الجوهره بنسبة 19.9%، و اية كابيتال القابضة بنسبة 19.9%.
وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ثمار لتداول الاوراق المالية والسندات بنحو 9.2%، وسهم الصناعات الغذائية العربية-دومتى بنحو 6.1%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهماً، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا 0.3%، نحو مستوى 2.1 تريليون جنيه.
رجح حسام عيد، مدير إدارة الأصول بشركة جيوس تريدنج لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة 30200 نقطة، فى حالة تماسكه أعلى مستوى الدعم الرئيسى عند 29 ألف نقطة، وذلك بدعم من عمليات شراء المؤسسات المصرية والعربية.
أوضح أن المؤشر الرئيسى يشهد تباينًا فى أدائه بين الصعود والهبوط خلال الجلسات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سبب تراجعه بنهاية جلسة أمس، هو الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات الأجنبية نحو البيع وجنى الأرباح، ونصح المستثمرين بالمتاجرة السريعة واتجاه الأفراد نحو بناء مراكز شرائية عند الانخفاضات، مع الابتعاد عن الشراء الهامش لحين تحسن أداء السوق.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 55.2 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 93.7% و4.1%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 60.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.3%.
وسجل الأفراد 85.4% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 167.9 مليون جنيه و16.4 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 11.8 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 14.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 223.2 مليون جنيه و22 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الاجنبية إلى البيع بقيمة 72.7 مليون جنيه.
كتب .. محمود حلمى
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