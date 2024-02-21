SAIB يرتب قرضين مشتركين بقطاع السياحة والمقاولات

يعمل قطاع القروض المشتركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ، على إدارة قرضين مشتركين لإحدى الشركات فى قطاع المقاولات وأخرى فى قطاع السياحة والفنادق، بحسب تقرير مجلس الإدارة السنوى للبنك.

وأوضح التقرير، أن نسبة القروض المشتركة لإجمالى المحفظة الائتمانية تبلغ 30.8% بنهاية 2023، وتأتى المشروعات القومية على رأس قائمة مستهدفات قطاع القروض المشتركة.

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وتنوعت الجهات الحاصلة على التمويل ما بين هيئات عامة اقتصادية وشركات خاصة وقطاع حكومى وقطاع أعمال عام، وتتعدد أنشطتها ما بين البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات والسياحة والمقاولات والخدمات البترولية، فضلا على القطاع الصناعى والنقل.

وركز قطاع القروض المشتركة على التنوع فى عمليات التوريق الممنوحة لشركات ذات ملاءة قوية فى القطاع العقارى والتمويل، والتى تمتاز بالتسعير الجيد والمنافس مقارنة بالفرصة البديلة المتمثلة فى أدوات الدين الحكومية، فضلا على قصر مدة التمويل التى لا تتعدى العام، ما يحقق عائد سريع على الأصول المستخدمة.

وبلغت محفظة التوريق بنهاية العام الماضى نحو 1.4 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع ائتمان الشركات الكبرى، يعتبر قطاع التمويل من أهم دعامات إقتصاديات الدول والتى يتم الاعتماد عليها لدفع عجلة الاقتصاد، وبعد قطاع الائتمان هو المنوط بعمليات منح الائتمان للشركات الكبرى ومن أهم المصادر إسهاماً فى تحقيق الربحية للبنك.

وينفذ قطاع تمويل الشركات الكبرى حاليًا استراتيجية لمدة 3 سنوات 2023-2025، تتمثل فى زيادة محفظة إئتمان الشركات الخاصة بالبنك بشكل انتقائى، لتعزيز جودة نمو الأصول من خلال التركيز على الصناعات الداعمة للاقتصاد ما انعكس إيجابًا على نمو المحفظة المباشرة العملة المحلية خلال عام 2023 بنحو 25%، مقارنة بـ 2022.

وتتضمن الاستراتيجية تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين، من خلال إضافة مزيد من الخدمات والمنتجات وجلب عملاء وقطاعات جديدة للمحفظة واستهداف عملاء جدد.