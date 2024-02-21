Wednesday, 21 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


SAIB يرتب قرضين مشتركين بقطاع السياحة والمقاولات

2/21/2024 2:20:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 1.4 مليار جنيه محفظة التوريق بنهاية 2023

يعمل قطاع القروض المشتركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ، على إدارة قرضين مشتركين لإحدى الشركات فى قطاع المقاولات وأخرى فى قطاع السياحة والفنادق، بحسب تقرير مجلس الإدارة السنوى للبنك.

وأوضح التقرير، أن نسبة القروض المشتركة لإجمالى المحفظة الائتمانية تبلغ 30.8% بنهاية 2023، وتأتى المشروعات القومية على رأس قائمة مستهدفات قطاع القروض المشتركة.

موضوعات متعلقة 20 مليار جنيه تراجعًا فى الديون على البنك الأهلى المصرى فى الربع الثالث من 2023 المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى 2023/2022 إلى 9.450 تريليون جنيه “المصرف المتحد” يدعم 477 شركة فى“رواد النيل” ويرفع مبيعاتهم بـ290 مليون جنيه

وتنوعت الجهات الحاصلة على التمويل ما بين هيئات عامة اقتصادية وشركات خاصة وقطاع حكومى وقطاع أعمال عام، وتتعدد أنشطتها ما بين البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات والسياحة والمقاولات والخدمات البترولية، فضلا على القطاع الصناعى والنقل.

وركز قطاع القروض المشتركة على التنوع فى عمليات التوريق الممنوحة لشركات ذات ملاءة قوية فى القطاع العقارى والتمويل، والتى تمتاز بالتسعير الجيد والمنافس مقارنة بالفرصة البديلة المتمثلة فى أدوات الدين الحكومية، فضلا على قصر مدة التمويل التى لا تتعدى العام، ما يحقق عائد سريع على الأصول المستخدمة.

وبلغت محفظة التوريق بنهاية العام الماضى نحو 1.4 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع ائتمان الشركات الكبرى، يعتبر قطاع التمويل من أهم دعامات إقتصاديات الدول والتى يتم الاعتماد عليها لدفع عجلة الاقتصاد، وبعد قطاع الائتمان هو المنوط بعمليات منح الائتمان للشركات الكبرى ومن أهم المصادر إسهاماً فى تحقيق الربحية للبنك.

وينفذ قطاع تمويل الشركات الكبرى حاليًا استراتيجية لمدة 3 سنوات 2023-2025، تتمثل فى زيادة محفظة إئتمان الشركات الخاصة بالبنك بشكل انتقائى، لتعزيز جودة نمو الأصول من خلال التركيز على الصناعات الداعمة للاقتصاد ما انعكس إيجابًا على نمو المحفظة المباشرة العملة المحلية خلال عام 2023 بنحو 25%، مقارنة بـ 2022.

وتتضمن الاستراتيجية تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين، من خلال إضافة مزيد من الخدمات والمنتجات وجلب عملاء وقطاعات جديدة للمحفظة واستهداف عملاء جدد.

MENAFN21022024000202011048ID1107881898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث