SAIB يرتب قرضين مشتركين بقطاع السياحة والمقاولات

(MENAFN
- Al-Borsa News) 1.4 مليار جنيه محفظة التوريق بنهاية 2023
يعمل قطاع القروض المشتركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ، على إدارة قرضين مشتركين لإحدى الشركات فى قطاع المقاولات وأخرى فى قطاع السياحة والفنادق، بحسب تقرير مجلس الإدارة السنوى للبنك.
وأوضح التقرير، أن نسبة القروض المشتركة لإجمالى المحفظة الائتمانية تبلغ 30.8% بنهاية 2023، وتأتى المشروعات القومية على رأس قائمة مستهدفات قطاع القروض المشتركة.
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وتنوعت الجهات الحاصلة على التمويل ما بين هيئات عامة اقتصادية وشركات خاصة وقطاع حكومى وقطاع أعمال عام، وتتعدد أنشطتها ما بين البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات والسياحة والمقاولات والخدمات البترولية، فضلا على القطاع الصناعى والنقل.
وركز قطاع القروض المشتركة على التنوع فى عمليات التوريق الممنوحة لشركات ذات ملاءة قوية فى القطاع العقارى والتمويل، والتى تمتاز بالتسعير الجيد والمنافس مقارنة بالفرصة البديلة المتمثلة فى أدوات الدين الحكومية، فضلا على قصر مدة التمويل التى لا تتعدى العام، ما يحقق عائد سريع على الأصول المستخدمة.
وبلغت محفظة التوريق بنهاية العام الماضى نحو 1.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع ائتمان الشركات الكبرى، يعتبر قطاع التمويل من أهم دعامات إقتصاديات الدول والتى يتم الاعتماد عليها لدفع عجلة الاقتصاد، وبعد قطاع الائتمان هو المنوط بعمليات منح الائتمان للشركات الكبرى ومن أهم المصادر إسهاماً فى تحقيق الربحية للبنك.
وينفذ قطاع تمويل الشركات الكبرى حاليًا استراتيجية لمدة 3 سنوات 2023-2025، تتمثل فى زيادة محفظة إئتمان الشركات الخاصة بالبنك بشكل انتقائى، لتعزيز جودة نمو الأصول من خلال التركيز على الصناعات الداعمة للاقتصاد ما انعكس إيجابًا على نمو المحفظة المباشرة العملة المحلية خلال عام 2023 بنحو 25%، مقارنة بـ 2022.
وتتضمن الاستراتيجية تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين، من خلال إضافة مزيد من الخدمات والمنتجات وجلب عملاء وقطاعات جديدة للمحفظة واستهداف عملاء جدد.
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