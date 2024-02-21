صندوق تحوط أمريكي يربح مليار دولار منذ بداية 2024 بفضل رهانه على أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق صندوق التحوط الأمريكي التابع للملياردير“كريس روكوس”، أرباحًا تتجاوز مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم الجمعة الماضي، مستفيدًا من رهاناته على حركة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة“فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر، ارتفعت أصول شركة“روكوس كابيتال مانجمنت- Rokos Capital Management” – التي تدير قرابة 16 مليار دولار – بنسبة 8.8% خلال العام الجاري.
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وأخبرت الشركة المستثمرين أن المكاسب كانت مدفوعة إلى حد كبير بعمليات البيع في أسواق السندات، بعدما تبين أن الفيدرالي يخطط لخفض الفائدة بأقل من توقعات السوق هذا العام.
في ديسمبر، أشارت توقعات السوق إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة خلال عام 2024، لكن مسؤولي الفيدرالي توقعوا لاحقًا خفضها 3 مرات فقط.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتبع بشكل وثيق توقعات أسعار الفائدة، إلى 4.6% مؤخرًا من 4.2% في أوائل يناير، حيث تتحرك عائدات السندات عكس الأسعار.
وتفوقت شركة“روكوس” في الأداء على منافسيها من مديري صناديق التحوط مثل“بريفان هوارد- Brevan Howard” و”كاكستون- Caxton” خلال العام الماضي.
وسابقًا، كان“كريس روكوس” أحد أبرز المتداولين في شركة“بريفان” التي شارك في تأسيسها، وساعد مستثمريها في جني مليارات الدولارات قبل أن يطلق شركته الخاصة في عام 2015.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881897
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