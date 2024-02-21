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صندوق تحوط أمريكي يربح مليار دولار منذ بداية 2024 بفضل رهانه على أسعار الفائدة

2/21/2024 2:20:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حقق صندوق التحوط الأمريكي التابع للملياردير“كريس روكوس”، أرباحًا تتجاوز مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم الجمعة الماضي، مستفيدًا من رهاناته على حركة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة“فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر، ارتفعت أصول شركة“روكوس كابيتال مانجمنت- Rokos Capital Management” – التي تدير قرابة 16 مليار دولار – بنسبة 8.8% خلال العام الجاري.

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وأخبرت الشركة المستثمرين أن المكاسب كانت مدفوعة إلى حد كبير بعمليات البيع في أسواق السندات، بعدما تبين أن الفيدرالي يخطط لخفض الفائدة بأقل من توقعات السوق هذا العام.

في ديسمبر، أشارت توقعات السوق إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة خلال عام 2024، لكن مسؤولي الفيدرالي توقعوا لاحقًا خفضها 3 مرات فقط.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتبع بشكل وثيق توقعات أسعار الفائدة، إلى 4.6% مؤخرًا من 4.2% في أوائل يناير، حيث تتحرك عائدات السندات عكس الأسعار.

وتفوقت شركة“روكوس” في الأداء على منافسيها من مديري صناديق التحوط مثل“بريفان هوارد- Brevan Howard” و”كاكستون- Caxton” خلال العام الماضي.

وسابقًا، كان“كريس روكوس” أحد أبرز المتداولين في شركة“بريفان” التي شارك في تأسيسها، وساعد مستثمريها في جني مليارات الدولارات قبل أن يطلق شركته الخاصة في عام 2015.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107881897

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