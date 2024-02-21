Wednesday, 21 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات عربية تخطط لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى

2/21/2024 2:20:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركات من 5 دول عربية لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى، من خلال تنمية مشروعات بأنشطة متنوعة.

وقال هانى أحمد، المدير العام لشركة“بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن الشركة تتفاوض مع مستثمرين من 5 جنسيات عربية من أجل الاستثمار فى السوق العقارى المصرى.

موضوعات متعلقة تأسيس مقر جديد للجامعة الأمريكية فى العاصمة الإدارية “سلامة ستركتشر” يشرف على مشروعات بتكلفة 10 مليارات جنيه “مصر إيطاليا” تنظم زيارة لأول مرحلة سكنية فى العاصمة الإدارية بمشروع“البوسكو”

وأضاف أحمد لـ”البورصة”، أن المستثمرين من دول“السعودية ، والكويت، وعمان، والبحرين، والسودان”، وأبدوا رغبتهم فى شراء الأراضى الجديدة للاستثمار العقارى فى مصر، بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.

وأوضح أن بعض المستثمرين يرغبون فى الاستثمار بمشروعات قائمة بالفعل، وتحديدًا فى مناطق الساحل الشمالى، والعين السخنة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر.

وقال أحمد، إن المفاوضات مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن إبرام التعاقدات وموقف التنفيذ خلال 6 أشهر مقبلة.

وأضاف أن شركة“بى تو بى” نفذت زيارة قبل أسابيع قليلة إلى السوق التركى ضمن حملة تسويق لأعمال مكتبها فى عمان، وأقامت مؤتمر ترويجى هناك لجذب شركاء جدد إليها.

وأشار إلى مفاوضات أخرى مع مجموعة مستثمرين سعوديين فى مجالى السياحة والتطوير العقارى، بهدف إنشاء مشروعات سياحية وسكنية وتجارية، وفنادق ومشروعات متكاملة.

وأوضح أن المدن التى يستهدفها مجموعة المستثمرين السعوديين هى شرم الشيخ والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

MENAFN21022024000202011048ID1107881896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث