شركات عربية تخطط لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركات من 5 دول عربية لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى، من خلال تنمية مشروعات بأنشطة متنوعة.
وقال هانى أحمد، المدير العام لشركة“بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن الشركة تتفاوض مع مستثمرين من 5 جنسيات عربية من أجل الاستثمار فى السوق العقارى المصرى.
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وأضاف أحمد لـ”البورصة”، أن المستثمرين من دول“السعودية ، والكويت، وعمان، والبحرين، والسودان”، وأبدوا رغبتهم فى شراء الأراضى الجديدة للاستثمار العقارى فى مصر، بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.
وأوضح أن بعض المستثمرين يرغبون فى الاستثمار بمشروعات قائمة بالفعل، وتحديدًا فى مناطق الساحل الشمالى، والعين السخنة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر.
وقال أحمد، إن المفاوضات مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن إبرام التعاقدات وموقف التنفيذ خلال 6 أشهر مقبلة.
وأضاف أن شركة“بى تو بى” نفذت زيارة قبل أسابيع قليلة إلى السوق التركى ضمن حملة تسويق لأعمال مكتبها فى عمان، وأقامت مؤتمر ترويجى هناك لجذب شركاء جدد إليها.
وأشار إلى مفاوضات أخرى مع مجموعة مستثمرين سعوديين فى مجالى السياحة والتطوير العقارى، بهدف إنشاء مشروعات سياحية وسكنية وتجارية، وفنادق ومشروعات متكاملة.
وأوضح أن المدن التى يستهدفها مجموعة المستثمرين السعوديين هى شرم الشيخ والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.
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