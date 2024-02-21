شركات عربية تخطط لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركات من 5 دول عربية لضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى، من خلال تنمية مشروعات بأنشطة متنوعة.

وقال هانى أحمد، المدير العام لشركة“بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن الشركة تتفاوض مع مستثمرين من 5 جنسيات عربية من أجل الاستثمار فى السوق العقارى المصرى.

موضوعاتتأسيس مقر جديد للجامعة الأمريكية فى العاصمة الإدارية “سلامة ستركتشر” يشرف على مشروعات بتكلفة 10 مليارات جنيه “مصر إيطاليا” تنظم زيارة لأول مرحلة سكنية فى العاصمة الإدارية بمشروع“البوسكو”

وأضاف أحمد لـ”البورصة”، أن المستثمرين من دول“السعودية ، والكويت، وعمان، والبحرين، والسودان”، وأبدوا رغبتهم فى شراء الأراضى الجديدة للاستثمار العقارى فى مصر، بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.

وأوضح أن بعض المستثمرين يرغبون فى الاستثمار بمشروعات قائمة بالفعل، وتحديدًا فى مناطق الساحل الشمالى، والعين السخنة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر.

وقال أحمد، إن المفاوضات مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن إبرام التعاقدات وموقف التنفيذ خلال 6 أشهر مقبلة.

وأضاف أن شركة“بى تو بى” نفذت زيارة قبل أسابيع قليلة إلى السوق التركى ضمن حملة تسويق لأعمال مكتبها فى عمان، وأقامت مؤتمر ترويجى هناك لجذب شركاء جدد إليها.

وأشار إلى مفاوضات أخرى مع مجموعة مستثمرين سعوديين فى مجالى السياحة والتطوير العقارى، بهدف إنشاء مشروعات سياحية وسكنية وتجارية، وفنادق ومشروعات متكاملة.

وأوضح أن المدن التى يستهدفها مجموعة المستثمرين السعوديين هى شرم الشيخ والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.