بنك الاستثمار الأوروبي يقرض الدنمارك 1.44 مليار يورو خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 1.44 مليار يورو مع الدنمارك خلال العام الماضي في عقود تمويل جديدة لمشاريع ما يعادل 0.38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه قام بتمويل 20 مشروع في قطاع الطاقة فضلاً عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الاستثمار الأوروبي.
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وأوضح أن من أهداف المشروعات للبنك هي خدمة العمل المناخي والاستدامة البيئية بينما يجب أن تكون جميع المشاريع التي يمولها البنك متوافقة مع اتفاقية باريس.
وأضاف أن المشروعات في الدنمارك ركزت على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية وصحة المواطنين، والطاقة المتجددة من خلال تمويل مشاريع طاقة الرياح، ومؤسسات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881895
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