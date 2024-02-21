بنك الاستثمار الأوروبي يقرض الدنمارك 1.44 مليار يورو خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 1.44 مليار يورو مع الدنمارك خلال العام الماضي في عقود تمويل جديدة لمشاريع ما يعادل 0.38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه قام بتمويل 20 مشروع في قطاع الطاقة فضلاً عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الاستثمار الأوروبي.

موضوعاتازدهار السياحة يؤدى لارتفاع الأسعار فى اليابان صندوق تحوط أمريكي يربح مليار دولار منذ بداية 2024 بفضل رهانه على أسعار الفائدة ارتفاع صادرات الوقود الأمريكية عبر قناة بنما خلال يناير

وأوضح أن من أهداف المشروعات للبنك هي خدمة العمل المناخي والاستدامة البيئية بينما يجب أن تكون جميع المشاريع التي يمولها البنك متوافقة مع اتفاقية باريس.

وأضاف أن المشروعات في الدنمارك ركزت على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية وصحة المواطنين، والطاقة المتجددة من خلال تمويل مشاريع طاقة الرياح، ومؤسسات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

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