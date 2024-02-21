البترول: شركتا إيبروم وتكنيب إنيرجيز تتعاونان في مشروعات تحول الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، توقيع شركة“إيبروم” وشركة“تكنيب إنيرجيز”، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تشغيل وصيانة المشروعات ومشروعات التحول الطاقي.
وتتضمن المذكرة التفاهم بين الشركتين على التعاون لاستغلال الخبرات المتوفرة لديهما لتطوير الأداء في المشروعات الحالية والتعاون في فتح أسواق عالمية جديدة لتحقيق أفضل استفادة من إمكانيات الشركتين، خاصة في مجال دعم أعمال التشغيل والصيانة باستخدام أحدث طرق المراقبة والمتابعة للعمليات التي تمتلكها شركة تكنيب إنيرحيز ومجال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي للمشروعات البترولية ومجال تنفيذ العمرات الشاملة، حيث تمتلك إيبروم خبرة كبيرة في هذه الأعمال وكذلك مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
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وتعد شركة“إيبروم” من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال تشغيل وصيانة المشروعات البترولية ولها خبرة كبيرة في إدارة وتشغيل وصيانة معامل تكرير البترول ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروعات تمثيل المالك في العديد من المشروعات البترولية الحيوية في مصر، نظرًا لما تملكه من خبرات كبيرة وكوادر فنية عالية التدريب والكفاءة.
كما تعد شركة“تكنيب إنيرجيز”، إحدى أهم شركات المشروعات في العالم، وتشارك في العديد من المشروعات البترولية المهمة في مصر والعالم.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881894
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