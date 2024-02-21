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البترول: شركتا إيبروم وتكنيب إنيرجيز تتعاونان في مشروعات تحول الطاقة

2/21/2024 2:20:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، توقيع شركة“إيبروم” وشركة“تكنيب إنيرجيز”، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تشغيل وصيانة المشروعات ومشروعات التحول الطاقي.

وتتضمن المذكرة التفاهم بين الشركتين على التعاون لاستغلال الخبرات المتوفرة لديهما لتطوير الأداء في المشروعات الحالية والتعاون في فتح أسواق عالمية جديدة لتحقيق أفضل استفادة من إمكانيات الشركتين، خاصة في مجال دعم أعمال التشغيل والصيانة باستخدام أحدث طرق المراقبة والمتابعة للعمليات التي تمتلكها شركة تكنيب إنيرحيز ومجال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي للمشروعات البترولية ومجال تنفيذ العمرات الشاملة، حيث تمتلك إيبروم خبرة كبيرة في هذه الأعمال وكذلك مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

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وتعد شركة“إيبروم” من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال تشغيل وصيانة المشروعات البترولية ولها خبرة كبيرة في إدارة وتشغيل وصيانة معامل تكرير البترول ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروعات تمثيل المالك في العديد من المشروعات البترولية الحيوية في مصر، نظرًا لما تملكه من خبرات كبيرة وكوادر فنية عالية التدريب والكفاءة.

كما تعد شركة“تكنيب إنيرجيز”، إحدى أهم شركات المشروعات في العالم، وتشارك في العديد من المشروعات البترولية المهمة في مصر والعالم.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107881894

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