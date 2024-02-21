إى إف چى هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث من تداول السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت“إى إف چى هيرميس” للعام الثانى على التوالى بجائزة أفضل دار بحوث فى الملتقى السنوى للسوق المالية السعودية لعام 2024.

وقد تم منح هذه الجائزة لـ”إى إف چى هيرميس” من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذى أبدته الشركة خلال العام الماضى.

موضوعات“التعمير والاستشارات الهندسية” خارج المؤشرات والشراء بالهامش مبيعات المؤسسات تحول دفة البورصة لهبوط طفيف قبل نهاية الأسبوع “التوفيق للتأجير” تربح 170.9 مليون جنيه خلال 2023

تعد“إى إف چى هيرميس” إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأبحاث المالية والاستثمارية فى السعودية، وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء.

وقد تم تكريم“إى إف چى هيرميس” بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم فى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وتعكس الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتى كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التى حققتها“إى إف چى هيرميس” على مر السنوات، كما تعزز مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية فى السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها فى تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.