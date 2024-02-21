إى إف چى هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث من تداول السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت“إى إف چى هيرميس” للعام الثانى على التوالى بجائزة أفضل دار بحوث فى الملتقى السنوى للسوق المالية السعودية لعام 2024.
وقد تم منح هذه الجائزة لـ”إى إف چى هيرميس” من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذى أبدته الشركة خلال العام الماضى.
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تعد“إى إف چى هيرميس” إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأبحاث المالية والاستثمارية فى السعودية، وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء.
وقد تم تكريم“إى إف چى هيرميس” بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم فى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وتعكس الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتى كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التى حققتها“إى إف چى هيرميس” على مر السنوات، كما تعزز مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية فى السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها فى تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.
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