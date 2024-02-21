Wednesday, 21 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إى إف چى هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث من تداول السعودية

2/21/2024 2:20:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت“إى إف چى هيرميس” للعام الثانى على التوالى بجائزة أفضل دار بحوث فى الملتقى السنوى للسوق المالية السعودية لعام 2024.

وقد تم منح هذه الجائزة لـ”إى إف چى هيرميس” من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذى أبدته الشركة خلال العام الماضى.

موضوعات متعلقة “التعمير والاستشارات الهندسية” خارج المؤشرات والشراء بالهامش مبيعات المؤسسات تحول دفة البورصة لهبوط طفيف قبل نهاية الأسبوع “التوفيق للتأجير” تربح 170.9 مليون جنيه خلال 2023

تعد“إى إف چى هيرميس” إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأبحاث المالية والاستثمارية فى السعودية، وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء.

وقد تم تكريم“إى إف چى هيرميس” بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم فى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وتعكس الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتى كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التى حققتها“إى إف چى هيرميس” على مر السنوات، كما تعزز مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية فى السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها فى تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.

MENAFN21022024000202011048ID1107881893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث