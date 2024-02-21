عبدالعال: أعددنا تصورًا للمجلس الأعلى لـالضرائب.. وسيُشكل قريباً

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة أعدت تصور كامل لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتم تقديمه من“المالية”، وهو الآن منظور أمام رئاسة مجلس الوزراء.

ويختص“الأعلى للضرائب” بدراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التى تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، كما يجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها.

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وأشارت إلى أن المجلس سيتلقى الشكاوى وتظلمات دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء، وتوفير المساعدة القانونية والفنية لدافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين.

وذكرت أن ذلك سيكون من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة، ومعاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى التى تساعد على تبصير دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.

ونصت المادة 139 من قانون الضريبة على الدخل المعدل برقم 30 لسنة 2023، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره القاهرة، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.

كما يهدف“الأعلى للضرائب” إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة.