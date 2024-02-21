20 مليار جنيه تراجعًا فى الديون على البنك الأهلى المصرى فى الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت القروض المُستحقة على البنك الأهلى المصرى خلال الربع الثالث من العام الماضى، بنحو 20 مليار جنيه، لتصل لتصل إلى 383.82 مليار جنيه، مقارنة مع 403.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام نفسه.
وأظهرت القوائم المالية عن الربع الثالث من 2023 أن التراجع مدفوعاً بانخفاض حجم قروض البنك من دول الشرق الأوسط لتصل نحو 218.3 مليار جنيه مقابل 228.76 مليار جنيه، وقروض البنك من دول آسيا لتصل إلى 37.5 مليار مقابل 40.3 مليار، ومن دول أمريكا الشمالية إلى 10.33 مليار جنيه مقابل 20.9 مليار، فيما ارتفع حجم قروض البنك من الدول الأوروبية لتصل إلى 117.6 مليار جنيه مقابل 112.3 مليار جنيه.
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وارتفع إجمالي أصول البنك الأهلى المصرى بنحو 645.26 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتصل إلى 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، وارتفع صافى قروض وتسهيلات العملاء والبنوك نحو 31% لتصل إلى نحو 2.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.66 تريليون بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنك بنحو 11.23% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، وتشمل الودائع 2.49 تريليون جنيه ودائع أفراد و1.09 تريليون جنيه ودائع شركات.
وتستحوذ أرصدة شهادات الإيداع والادخار على 2.31 تريليون جنيه، والودائع تحت الطلب نحو 612.1 مليار جنيه، والودائع لأجل وبإخطار 318.1 مليار جنيه، وودائع التوفير نحو 316 مليار جنيه، والودائع الأخرى 17.4 مليار جنيه.
وبلغ حجم الاستثمارات المالية بالبنك بالقيمة العادلة 619.7 مليار جنيه، منها فى أذون الخزانة نحو 414.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 302.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ووفقًا للنتائج المالية بالبنك بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، بلغت قيمة أذون وسندات الخزانة المرهونة نحو 167.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وسجل رأسمال البنك المدفوع نحو 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 50 مليار جنيه بنهاية عام 2022 ، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 270.195 مليار جنيه، مقابل 223.081 مليار جنيه.
وارتفع صافى أرباح البنك بعد خصم الضرائب خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتصل إلى 50 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام 2022.
وبلغ صافى الدخل من العائد 136.02 مليار جنيه مقارنة بنحو 47.66 مليار جنيه بالفترة نفسها عام 2022.
فيما نما صافى دخل البنك من الأتعاب والعمولات 172% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى ليصل إلى نحو 12.94 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.75 مليار جنيه بالفترة نفسها من عام 2022.
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