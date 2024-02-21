20 مليار جنيه تراجعًا فى الديون على البنك الأهلى المصرى فى الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت القروض المُستحقة على البنك الأهلى المصرى خلال الربع الثالث من العام الماضى، بنحو 20 مليار جنيه، لتصل لتصل إلى 383.82 مليار جنيه، مقارنة مع 403.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام نفسه.

وأظهرت القوائم المالية عن الربع الثالث من 2023 أن التراجع مدفوعاً بانخفاض حجم قروض البنك من دول الشرق الأوسط لتصل نحو 218.3 مليار جنيه مقابل 228.76 مليار جنيه، وقروض البنك من دول آسيا لتصل إلى 37.5 مليار مقابل 40.3 مليار، ومن دول أمريكا الشمالية إلى 10.33 مليار جنيه مقابل 20.9 مليار، فيما ارتفع حجم قروض البنك من الدول الأوروبية لتصل إلى 117.6 مليار جنيه مقابل 112.3 مليار جنيه.

موضوعاتSAIB يرتب قرضين مشتركين بقطاع السياحة والمقاولات المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى 2023/2022 إلى 9.450 تريليون جنيه “المصرف المتحد” يدعم 477 شركة فى“رواد النيل” ويرفع مبيعاتهم بـ290 مليون جنيه

وارتفع إجمالي أصول البنك الأهلى المصرى بنحو 645.26 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتصل إلى 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، وارتفع صافى قروض وتسهيلات العملاء والبنوك نحو 31% لتصل إلى نحو 2.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.66 تريليون بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك بنحو 11.23% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، وتشمل الودائع 2.49 تريليون جنيه ودائع أفراد و1.09 تريليون جنيه ودائع شركات.

وتستحوذ أرصدة شهادات الإيداع والادخار على 2.31 تريليون جنيه، والودائع تحت الطلب نحو 612.1 مليار جنيه، والودائع لأجل وبإخطار 318.1 مليار جنيه، وودائع التوفير نحو 316 مليار جنيه، والودائع الأخرى 17.4 مليار جنيه.

وبلغ حجم الاستثمارات المالية بالبنك بالقيمة العادلة 619.7 مليار جنيه، منها فى أذون الخزانة نحو 414.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 302.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ووفقًا للنتائج المالية بالبنك بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، بلغت قيمة أذون وسندات الخزانة المرهونة نحو 167.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.

وسجل رأسمال البنك المدفوع نحو 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 50 مليار جنيه بنهاية عام 2022 ، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 270.195 مليار جنيه، مقابل 223.081 مليار جنيه.

وارتفع صافى أرباح البنك بعد خصم الضرائب خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتصل إلى 50 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام 2022.

وبلغ صافى الدخل من العائد 136.02 مليار جنيه مقارنة بنحو 47.66 مليار جنيه بالفترة نفسها عام 2022.

فيما نما صافى دخل البنك من الأتعاب والعمولات 172% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى ليصل إلى نحو 12.94 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.75 مليار جنيه بالفترة نفسها من عام 2022.