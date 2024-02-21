طاقة تخطط للتوسع فى مجال التقاط وتخزين ثانى أكسيد الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت شركة التصنيع وخدمات الطاقة“طاقة” فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة“إيجبس 2024′′، والذى يقام هذا العام تحت شعار“تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات”، بحضور عدد كبير من مسؤولى شركات الطاقة عالميًا.

وكان لشركة طاقة حضور فى جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان“تشكيل مستقبل الابتكار فى مجال الطاقة”، شارك فيها ماريو روسيف، نائب الرئيس التنفيذى للمنتجات والتكنولوجيا فى شركة“طاقة”، وتحدث عن ريادة الشركة فى مجال التقاط وتخزين ثنائى أكسيد الكربون ما يعرف بـCCS، فضلًا عن اتجاه الشركة واستثماراتها الضخمة فى مجال الطاقة الحرارية الجوفية وتقليل انبعاثاتها الخاصة بعملية الاحتراق.

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وفى إطار اهتمام الشركة بتعزيز المبادرات البيئية وتحول الطاقة لمستقبل أكثر استدامة، أشار روسيف إلى تحالف جديد مع شركة رائدة فى مجال الطاقة الحرارية الجوفية، مضيفًا أن لدى الشركة الآن تكنولوجيات لحرق الوقود باستخدام الأكسجين، والتى تحسن أكبر مراحل التقاط الكربون تكلفة، كما ينتج عنها انبعاثات أقل من الملوثات، مثل ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، مقارنة بالاحتراق بالهواء.

وخلال الجلسة الثانية والتى تمحورت حول“الاستفادة من الموارد الطبيعية فى القارة الإفريقية من أجل أمن الطاقة العالمى والمحلى”، عبر حسام أبو سيف، نائب المدير التنفيذى لـ”طاقة” فى أفريقيا والعراق، عن سعادته بما وصلت له الكثير من البلدان الإفريقية من تطور فى البنية التحتية والتشريعية، حيث إن هذا التطور يؤكد على قدرات القارة ليس فى التصدير فحسب، ولكن فى تعزيز فرص التنمية المشتركة بين بلدان القارة أيضًا، كما أشار للمقومات التى تتمتع بها مصر من موقع مميز وبنية تحتية راسخة، مما جعل شركة“طاقة” تتخذها كأحد مراكزها الرئيسية وبوابة للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرق أبو سيف أيضًا إلى الفرص الواعدة فى شرق إفريقيا، مؤكدًا أن الشركة مستعدة للاستثمار والتوسع فى مختلف بلدان القارة، ولكن مع أخذ فى الاعتبار المحتوى المحلى لتلك البلدان، إذ يعد المحتوى المحلى والبنية التحتية الفعلية والرقمية والتشريعية من أهم العوامل التى تساهم بقوة فى استقطاب المستثمرين.