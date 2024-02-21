التعمير والاستشارات الهندسية خارج المؤشرات والشراء بالهامش

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة استبعاد سهم التعمير والاستشارات الهندسية من مؤشرات EGX70 وEGX100 واستبداله بسهم“جلاكسو سميثكلاين”.

ويأتى قرار خروج التعمير من المؤشرات بعد تحدى عدد من المتعاملين لقرارات تحييد أثر العمليات المنفذة أعلى من متوسط السوق واستمرار تنفيذ عمليات للتأثير على الأسعار، ويترتب على قرار البورصة خروج الورقة المالية من الأسهم التى يجرى التعامل عليها بالشراء الهامشى.

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وحيدت البورصة المصرية أثر العمليات المنفذة على سهم“التعمير والاستشارات الهندسية” خلال أخر 9 جلسات تداول بعدما شهد قفزات سعرية متتالية منذ بداية تداولات العام الجارى، حيث استهل تعاملات جلسة مطلع فبراير الجارى بسعر سوقى 32 جنيها للسهم الواحد ليقفز إلى نحو 80 جنيها تم تحييد أثرها على إغلاق السهم نتيجة تنفيذ عمليات خارج متوسط أسعار السوق

وبالتزامن مع القفزات السعرية المتتالية على السهم وعمليات يتم تنفيذها بأعلى من متوسط سعر السهم فى السوق لجأت البورصة المصرية لتحييد أثر العمليات المنفذة على السهم، سبقها وقف التعامل عليه لمدة 5 جلسات بناءً على قرار البورصة المصرية بداية من جلسة 1 إلى 5 فبراير الجاري.

ومع عودة التعامل على السهم مرة أخرى تم تحييد أثر العمليات المنفذة على السهم طوال الجلسات المنصرمة بنهاية كل جلسة بداية من 6 إلى 12 فبراير الجارى، تلاها إيقاف التعامل على السهم من قبل الرقابة المالية لمدة 6 جلسات متتالية آخرها 18 فبراير الجارى.

وقال مصدر بالبورصة المصرية، إن عملية تحييد الأثر السعرى على السهم تأتى بديلاً عن إلغاء العمليات خاصة فى العمليات التى يتم تنفيذها بعيدًا عن متوسط سعر السهم فى السوق كما هو الحال فى سهم“التعمير والاستشارات”، خاصة وأن العمليات ليست مخالفة ولكنها بعيدة عن متوسطات سعر السهم فى السوق لأن أسعار الإغلاقات تؤثر على سعر السهم فى السوق.

وعلمت“البورصة” ان مجلس إدارة شركة التعمير تقدم بطلب للتحقيق فى تصريحات أحد مساهمى الأقليه حول الشركة والإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن الشركة .

وتعرض قرار تحييد الأثر السعرى من جانب البورصة لانتقاد المساهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأعلنت البورصة فى قرار التحييد لعمليات اليوم الأربعاء أن قرارها يأتى فى إطار التنسيق مع هيئة الرقابه المالية وإلغاء أثر العمليات التى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية.