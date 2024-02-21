التعمير والاستشارات الهندسية خارج المؤشرات والشراء بالهامش

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة استبعاد سهم التعمير والاستشارات الهندسية من مؤشرات EGX70 وEGX100 واستبداله بسهم“جلاكسو سميثكلاين”.
ويأتى قرار خروج التعمير من المؤشرات بعد تحدى عدد من المتعاملين لقرارات تحييد أثر العمليات المنفذة أعلى من متوسط السوق واستمرار تنفيذ عمليات للتأثير على الأسعار، ويترتب على قرار البورصة خروج الورقة المالية من الأسهم التى يجرى التعامل عليها بالشراء الهامشى.
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وحيدت البورصة المصرية أثر العمليات المنفذة على سهم“التعمير والاستشارات الهندسية” خلال أخر 9 جلسات تداول بعدما شهد قفزات سعرية متتالية منذ بداية تداولات العام الجارى، حيث استهل تعاملات جلسة مطلع فبراير الجارى بسعر سوقى 32 جنيها للسهم الواحد ليقفز إلى نحو 80 جنيها تم تحييد أثرها على إغلاق السهم نتيجة تنفيذ عمليات خارج متوسط أسعار السوق
وبالتزامن مع القفزات السعرية المتتالية على السهم وعمليات يتم تنفيذها بأعلى من متوسط سعر السهم فى السوق لجأت البورصة المصرية لتحييد أثر العمليات المنفذة على السهم، سبقها وقف التعامل عليه لمدة 5 جلسات بناءً على قرار البورصة المصرية بداية من جلسة 1 إلى 5 فبراير الجاري.
ومع عودة التعامل على السهم مرة أخرى تم تحييد أثر العمليات المنفذة على السهم طوال الجلسات المنصرمة بنهاية كل جلسة بداية من 6 إلى 12 فبراير الجارى، تلاها إيقاف التعامل على السهم من قبل الرقابة المالية لمدة 6 جلسات متتالية آخرها 18 فبراير الجارى.
وقال مصدر بالبورصة المصرية، إن عملية تحييد الأثر السعرى على السهم تأتى بديلاً عن إلغاء العمليات خاصة فى العمليات التى يتم تنفيذها بعيدًا عن متوسط سعر السهم فى السوق كما هو الحال فى سهم“التعمير والاستشارات”، خاصة وأن العمليات ليست مخالفة ولكنها بعيدة عن متوسطات سعر السهم فى السوق لأن أسعار الإغلاقات تؤثر على سعر السهم فى السوق.
وعلمت“البورصة” ان مجلس إدارة شركة التعمير تقدم بطلب للتحقيق فى تصريحات أحد مساهمى الأقليه حول الشركة والإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن الشركة .
وتعرض قرار تحييد الأثر السعرى من جانب البورصة لانتقاد المساهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأعلنت البورصة فى قرار التحييد لعمليات اليوم الأربعاء أن قرارها يأتى فى إطار التنسيق مع هيئة الرقابه المالية وإلغاء أثر العمليات التى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية.
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