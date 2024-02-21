ازدهار السياحة يؤدى لارتفاع الأسعار فى اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) عادةً ما يؤدى تزايد أعداد الزوار الأجانب إلى اليابان لارتفاع الأسعار فى المطاعم القريبة من الأماكن السياحية، حيث يجعل انخفاض قيمة الين البلاد وجهة مقبولة من الناحية المالية، كما تكافح الأجور المحلية لمواكبة الارتفاع العام فى التكاليف.

وقالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية، يوم الأربعاء، إن 2.69 مليون شخص زاروا البلاد فى شهر يناير، بزيادة 80% على العام السابق، وهذا العدد يعادل مستويات ما قبل وباء كورونا.

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وانخفض سعر الين فى بداية فبراير الجارى إلى ما يزيد على 150 ين مقابل الدولار، مما جعل العملة قريبة من المستويات التى شوهدت آخر مرة فى عام 1990 وجعلت اليابان وجهة يسورة التكلفة للأمريكيين والأشخاص من البلدان ذات العملات القوية.

وهذا ساعد بدوره فى تعزيز ازدهار السياحة بعد الوباء، حيث تكافح الفنادق والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة الأخرى لمواكبة الطلب.

لكن حتى الآن، لم تستمر الأجور المحلية فى الارتفاع، ويميل الاقتصاد إلى الركود الفنى فى نهاية عام 2023، حسب ما أوضحته وكالة أنباء“بلومبرج”.

وقال أتسوشى تاكيدا، كبير الاقتصاديين فى معهد أبحاث“إيتوتشو”، إن“مكاسب الدخل لم تستطع مواكبة ارتفاع الأسعار”، لكنه أوضح أيضًا أن هناك احتمالا أن يؤدى ارتفاع الأسعار إلى إجبار المستهلكين فى النهاية على السعى للحصول على أجور أعلى وتغيير عادات الإنفاق.

وأظهرت بيانات من وكالة السياحة اليابانية الشهر الماضى، أن إجمالى إنفاق الزوار بلغ رقمًا قياسيًا قدره 5.3 تريليون ين فى عام 2023، بزيادة بنحو 10% مقارنة بإجمالى عام 2019، أى قبل الوباء، فيما زاد الإنفاق لكل شخص بنسبة 34% تقريبا إلى 212 ألف ين.

وشهدت اليابان قدوم 25 مليون سائح فى عام 2023، وهو أكبر عدد منذ عام 2019، عندما استقبلت البلاد 32 مليون زائر.

وتعكس القوة الشرائية لهذا التدفق الزائد الأطعمة الأخرى التى تُباع بأسعار تثير الدهشة بالنسبة للسكان المحليين.

ويبحث زوار اليابان عن تجربة لا يمكنهم الحصول عليها فى أوطانهم، مما يخلق فرصة لمتاجر المواد الغذائية والمشروبات فى اليابان لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% دون التأثير على الطلب، وفقًا للو دونج، مؤسس شركة“تيك مى”، وهى عبارة عن خدمة دفع وحجز المطاعم.

نصح دونج أحد المطاعم فى أوساكا بإعداد قائمة طعام تلبى احتياجات الزوار الأجانب بتكلفة تزيد عن 20 ألف ين.

وقال رئيس المتجر، يوجو فوجيموتو، إن هذه الفكرة أسهمت فى تعزيز إنفاق السياح.