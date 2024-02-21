غرفة تجارة وصناعة بيت لحم تُنظم ورشة عمل إدارة الضغوطات النفسية لصاحبات المشاريع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / في مبادرة لتعزيز دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع نظمت وحدة صاحبات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مُحافظة بيت لحم ورشة عمل متخصصة في إدارة الضغوطات النفسية خلال الفترة الصعبة التي يمُر بها شعبنا، بحضور فريدة الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة و اوريانا ناصر منسقة المجلس الاستشاري للغرفة و امجاد جنازرة مُنسقة وحدة صاحبات الأعمال.
و افتتحت الورشة الشاعر ورحبّت بالدكتورة رينيه العلي – مُديرة مركز رينيه للتنمية البشرية واكدت على اهمية هذه الورشات التي تهدف إلى تزويد النساء العاملات في المشاريع الصغيرة والنساء بشكل عام بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية التي قد تواجههن خلال إدارة أعمالهن في الظروف الاستثنائية بشتى انواعها. وأكدت السيدة جنازرة على ان هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور المرأة في القطاع التجاري وتشجيع الابتكار والريادة في بيئة عمل محفزة خالية من الضغوط. تخللت الورشة مجموعة من الجلسات التفاعلية والمواضيع مثل تحديد أسباب الضغوط النفسية، وتطوير استراتيجيات التخفيف من الضغوط، وتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على ان يكون هُناك ورشات لاحقة اخرى تُلامس احتياجات السيدات في تعزيز الصحة النفسية لأهميتها في بناء مجتمع صحي ومتوازن.
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