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غرفة تجارة وصناعة بيت لحم تُنظم ورشة عمل إدارة الضغوطات النفسية لصاحبات المشاريع

2/21/2024 2:18:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / في مبادرة لتعزيز دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع نظمت وحدة صاحبات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مُحافظة بيت لحم ورشة عمل متخصصة في إدارة الضغوطات النفسية خلال الفترة الصعبة التي يمُر بها شعبنا، بحضور فريدة الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة و اوريانا ناصر منسقة المجلس الاستشاري للغرفة و امجاد جنازرة مُنسقة وحدة صاحبات الأعمال.

و افتتحت الورشة الشاعر ورحبّت بالدكتورة رينيه العلي – مُديرة مركز رينيه للتنمية البشرية واكدت على اهمية هذه الورشات التي تهدف إلى تزويد النساء العاملات في المشاريع الصغيرة والنساء بشكل عام بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية التي قد تواجههن خلال إدارة أعمالهن في الظروف الاستثنائية بشتى انواعها. وأكدت السيدة جنازرة على ان هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور المرأة في القطاع التجاري وتشجيع الابتكار والريادة في بيئة عمل محفزة خالية من الضغوط. تخللت الورشة مجموعة من الجلسات التفاعلية والمواضيع مثل تحديد أسباب الضغوط النفسية، وتطوير استراتيجيات التخفيف من الضغوط، وتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على ان يكون هُناك ورشات لاحقة اخرى تُلامس احتياجات السيدات في تعزيز الصحة النفسية لأهميتها في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

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