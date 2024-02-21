((ذا كلاود)) تجمع 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (ب)

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت ((ذا كلاود ))، الشركة الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم وهي جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية“”Hub 71، عن اختتامها بنجاح للمرحلة الأولى من جولة التمويل من الفئة ب (Series B)، وجمع 12 مليون دولار من إجمالي التمويل المستهدف للجولة والبالغ 30 مليون دولار، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بجهود ((ذا كلاود)) الرامية لتعزيز الابتكار والتوسع في قطاع تكنولوجيا المطاعم العالمية.

ويمثل نجاح هذه المرحلة من جولة التمويل، إلى جانب تمويل الدين الذي حصلت عليه“ذا كلاود” من شركة“ألونا بارتنرز” (Aluna Partners)، واستحواذها الاستراتيجي على شركة KBOX الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، خطوة هامة للغاية في مسيرة الشركة التي أسسها جورج كرم بهدف إعادة صياغة قطاع المطابخ السحابية في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وتلتزم ((ذا كلاود)) التي يتواجد مقرها الإقليمي في الرياض، بالعمل على ترسيخ مكانتها كلاعب هام في سوق المملكة، وتسعى إلى توظيف الحلول التكنولوجية الشاملة التي قام فريقها بتطويرها للإسهام في تطوير قطاع الأغذية المتنامي. وقد أدى استحواذ ((ذا كلاود)) على شركة KBOX إلى تعزيز انتشارها بشكل استراتيجي ورفد محفظتها بنحو 200 موقع جديد في المملكة المتحدة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بقيادة جهود الابتكار وتحقيق الريادة في قطاع تكنولوجيا المطاعم، وتمهد لها الطريق لمواصلة التوسع في عدد من الأسواق الأوروبية الاستراتيجية.

وتعكس جولة التمويل (ب)، التي تضم مزيجاً من الأسهم والديون، قوة نموذج أعمال شركة ((ذا كلاود)) وتميز رؤيتها وأهدافها؛ فبعد نجاح الشركة بجمع 10 ملايين دولار أمريكي خلال جولة التمويل الأولى من الفئة (أ)، تأتي الجولة الجديدة لترفع إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة حتى اليوم إلى 22 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد قدرتها على استقطاب شركاء استراتيجيين. وتتجاوز أهمية هذه الاستثمارات رأس المال المقدم، حيث تفتح الباب أمام“ذا كلاود” للاستفادة من الخبرات العميقة والشبكة الواسعة من العلاقات التي يتمتع بها شركاؤها، في الوقت الذي تتطلع فيه قدماً إلى دخول أسواق جديدة وإطلاق المزيد من الحلول المبتكرة في قطاع المطاعم.

وتهدف استراتيجية ((ذا كلاود)) الطموحة للتوسع داخل المملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي من خلال زيادة تواجدها ودعمها للعلامات التجارية الراغبة بتوسيع وتطوير أعمالها. وتخطط ((ذا كلاود)) التي تتواجد اليوم في سبع دول و91 مدينة حول العالم، وتطمح للوصول إلى 8000 موقع بحلول نهاية عام 2027، لإدراج مزدوج في سوقي أبوظبي والرياض، لبداية حقبة جديدة من النمو لسلسلة المطابخ السحابية هذه على امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع مضي الشركة بثبات لتحقيق أهدافها وطموحاتها بالنمو، تؤكد“ذا كلاود” التزامها بتحقيق رؤيتها الساعية لإثراء تجارب تناول الطعام العالمية، ودعم أصحاب المطاعم، وإرساء معايير جديدة للجودة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المطاعم.