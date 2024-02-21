((ذا كلاود)) تجمع 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (ب)

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلنت ((ذا كلاود ))، الشركة الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم وهي جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية“”Hub 71، عن اختتامها بنجاح للمرحلة الأولى من جولة التمويل من الفئة ب (Series B)، وجمع 12 مليون دولار من إجمالي التمويل المستهدف للجولة والبالغ 30 مليون دولار، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بجهود ((ذا كلاود)) الرامية لتعزيز الابتكار والتوسع في قطاع تكنولوجيا المطاعم العالمية.
ويمثل نجاح هذه المرحلة من جولة التمويل، إلى جانب تمويل الدين الذي حصلت عليه“ذا كلاود” من شركة“ألونا بارتنرز” (Aluna Partners)، واستحواذها الاستراتيجي على شركة KBOX الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، خطوة هامة للغاية في مسيرة الشركة التي أسسها جورج كرم بهدف إعادة صياغة قطاع المطابخ السحابية في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.
وتلتزم ((ذا كلاود)) التي يتواجد مقرها الإقليمي في الرياض، بالعمل على ترسيخ مكانتها كلاعب هام في سوق المملكة، وتسعى إلى توظيف الحلول التكنولوجية الشاملة التي قام فريقها بتطويرها للإسهام في تطوير قطاع الأغذية المتنامي. وقد أدى استحواذ ((ذا كلاود)) على شركة KBOX إلى تعزيز انتشارها بشكل استراتيجي ورفد محفظتها بنحو 200 موقع جديد في المملكة المتحدة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بقيادة جهود الابتكار وتحقيق الريادة في قطاع تكنولوجيا المطاعم، وتمهد لها الطريق لمواصلة التوسع في عدد من الأسواق الأوروبية الاستراتيجية.
وتعكس جولة التمويل (ب)، التي تضم مزيجاً من الأسهم والديون، قوة نموذج أعمال شركة ((ذا كلاود)) وتميز رؤيتها وأهدافها؛ فبعد نجاح الشركة بجمع 10 ملايين دولار أمريكي خلال جولة التمويل الأولى من الفئة (أ)، تأتي الجولة الجديدة لترفع إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة حتى اليوم إلى 22 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد قدرتها على استقطاب شركاء استراتيجيين. وتتجاوز أهمية هذه الاستثمارات رأس المال المقدم، حيث تفتح الباب أمام“ذا كلاود” للاستفادة من الخبرات العميقة والشبكة الواسعة من العلاقات التي يتمتع بها شركاؤها، في الوقت الذي تتطلع فيه قدماً إلى دخول أسواق جديدة وإطلاق المزيد من الحلول المبتكرة في قطاع المطاعم.
وتهدف استراتيجية ((ذا كلاود)) الطموحة للتوسع داخل المملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي من خلال زيادة تواجدها ودعمها للعلامات التجارية الراغبة بتوسيع وتطوير أعمالها. وتخطط ((ذا كلاود)) التي تتواجد اليوم في سبع دول و91 مدينة حول العالم، وتطمح للوصول إلى 8000 موقع بحلول نهاية عام 2027، لإدراج مزدوج في سوقي أبوظبي والرياض، لبداية حقبة جديدة من النمو لسلسلة المطابخ السحابية هذه على امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع مضي الشركة بثبات لتحقيق أهدافها وطموحاتها بالنمو، تؤكد“ذا كلاود” التزامها بتحقيق رؤيتها الساعية لإثراء تجارب تناول الطعام العالمية، ودعم أصحاب المطاعم، وإرساء معايير جديدة للجودة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المطاعم.
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