جودادي تطلق باقة حصرية لدعم رواد الأعمال في السعودية من خلال منصة منشآت” مزايا”

جدة – أصداف نيوز:

أطلقت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، باقة جودادي المتخصصة على منصة مزايا منشآت، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة؛ بتسهيل عملية بناء أعمالهم عبر الأنترنت.

وتتميز باقة الموقع الإلكتروني المصممة لرواد الأعمال الحاليين والقادمين لقطاع التسويق الرقمي بتوفير نطاق .COM وبريد إلكتروني من مايكروسوفت ومنشئ مواقع باللغة العربية مع قدرات تسويقية مدمجة. وتعتبر مثالية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بدء رحلتهم الرقمية، وتوفر منصة السهلة الاستخدام بناء ويب احترافي.

هذا وقد تم تصميم باقة المتجر الإلكتروني لرواد الأعمال الذين يرغبون في البيع عبر الإنترنت. تحتوي الباقة على اسم نطاق .COM وبريد إلكتروني من مايكروسوفت وأداة إنشاء متجر إلكتروني، مما يمكّن أصحاب الأعمال من إنشاء متجر عبر الإنترنت يلبي احتياجات العملاء بلغتهم وعملتهم المحلية. هذه الحزمة مثالية لإدارة المخزون ومعالجة المبيعات من أي جهاز سطح مكتب أو جهاز محمول، وتقدم تجربة تجارة إلكترونية سلسة.

وبناء على استطلاع جودادي الأخير الذي أشار أن 63% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تتطلع إلى توسيع قدراتها عبر الإنترنت، أوضحت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق الدولية في جودادي، أن باقات جودادي الرقمية تسعى إلى تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال عبر الإنترنت وتلبي احتياجات رواد الأعمال – من إنشاء وجود قوي عبر الإنترنت إلى تحسين منصات التجارة الإلكترونية.

“هدفنا هو تقديم حلول ذات قيمة مضافة، إلى جانب التوجيه الخبير الموثوق، الذي يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التنقل بفعالية والنجاح في السوق الرقمي.”

ويمكن لرواد الأعمال في المملكة الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة عبر زيارة منصة مزايا التابعة ل“منشآت” وبدعم من فريق جودادي المتخصص في خدمة العملاء سيتم ارشادهم في كيفية في إنشاء وتوسيع أعمالهم عبر الإنترنت من إعداد الموقع الأساسي إلى استراتيجيات التسويق الرقمي المتقدمة، كما سيقدم فريق جودادي الدعم والتوجيه، لضمان وصول الأدوات الرئيسية للاستخدام.

يذكر أن تقرير منشآت للربع الأول من عام 2023 أبرز الدور الحاسم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تشكل هذه المؤسسات 99.5% من جميع الأعمال في المملكة.