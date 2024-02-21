مؤشر سيسكو: 93% من المؤسسات في السعودية لديها استراتيجية للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) في خطوة مهمة قبيل انعقاد مؤتمر LEAP 2024، أكبر معرض تقني دولي في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة سيسكو عن نتائج مؤشرها لجاهزية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمملكة. وتم إجراء هذا الاستطلاع العالمي، الذي شمل أكثر من 8 آلاف شركة في 30 دولة، استجابةً لتسارع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والصناعات. ويظهر الاستطلاع أن 93% من المؤسسات في السعودية لديها حالياً استراتيجية ذكاء اصطناعي قيد التنفيذ أو قيد التطوير، في حين أن 8% فقط من تلك المؤسسات يرون بأنهم على استعداد تام لنشر الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.

وتم تحديد تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية كأهم النتائج التي تتطلع الشركات إلى تحقيقها من خلال تبنيها للذكاء الاصطناعي، حيث صنّفها 47% من المشاركين في استطلاع الرأي من المملكة العربية السعودية على رأس المكاسب التي يتوقعون تحقيقها من الذكاء الاصطناعي. وكان فتح مصادر إيرادات جديدة هو الهدف الأخير في قائمة توقعات المشاركين مع تصويت 30% فقط.

أما على صعيد تنمية المواهب، فقد اعتبر 31% من المشاركين من المملكة أن فهم وإتقان استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل الفجوة الأساسية في المهارات. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات تقوم حالياً باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه الفجوة. ومن بين المؤسسات التي شملتها الدراسة في المملكة، قالت 82% منها إنها تستثمر في تدريب موظفيها في هذا المجال.

وفيما يتصل بجاهزية البنية التحتية، أظهر استطلاع الرأي أن 12% فقط من المؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية لديها شبكات تتمتع بالمرونة الكاملة للتعامل مع تعقيدات أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. ويجب أيضاً إيلاء المزيد من الأهمية للأمن السيبراني، حيث أشار 70٪ من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أنهم ليسوا“مجهزين بشكل كامل” لاكتشاف ومنع الهجمات السيبرانية على نماذج الذكاء الاصطناعي.