حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، ورشتي عمل لمقدمي الخدمات المالية في الأردن، والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار إحدى شركاء (إقلاع)، والشركة الأردنية لضمان القروض.
واستعرض المشاركون في الورشتين برامج ضمان القروض، والوضع الحالي للوصول إلى التمويل، وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية وتحديات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.
MENAFN21022024000208011052ID1107881022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.