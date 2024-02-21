Wednesday, 21 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

2/21/2024 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، ورشتي عمل لمقدمي الخدمات المالية في الأردن، والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار إحدى شركاء (إقلاع)، والشركة الأردنية لضمان القروض.


واستعرض المشاركون في الورشتين برامج ضمان القروض، والوضع الحالي للوصول إلى التمويل، وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية وتحديات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

MENAFN21022024000208011052ID1107881022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث