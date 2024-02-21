Wednesday, 21 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

2/21/2024 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، والوفد المرافق ، بحضور رئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب الدكتور محمد الخلايلة، والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.


وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.

MENAFN21022024000208011052ID1107881020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث