وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.

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