الوطني لشؤون الأسرة يعقد ورشة حولإدارة الحالة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة بعنوان "إدارة الحالة منهج مؤسسي: النجاحات والمتطلبات".
وتأتي الورشة ضمن مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
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