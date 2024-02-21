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الوطني لشؤون الأسرة يعقد ورشة حولإدارة الحالة

2/21/2024 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة بعنوان "إدارة الحالة منهج مؤسسي: النجاحات والمتطلبات".


وتأتي الورشة ضمن مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

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