الملك خلال لقاء متقاعدين عسكريين في منطقة الغمر: أنتم رمز الوفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازه برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وقال: "أنتم رمز الوفاء، وقدوة الأجيال المقبلة".



وهنأ جلالته خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين، بمنطقة الغمر الأربعاء، رفاق السلاح المتقاعدين بمناسبة يوم الوفاء لهم، مقدرا تضحياتهم من أجل رفعة الأردن والأردنيين.



واستذكر جلالته، بحضور ذوي شهداء، بإجلال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، والذود عن حماه.



وثمن جلالة الملك دور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن ومنجزاته، وعن قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، مؤكدا ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم على الدوام.