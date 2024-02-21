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ادارة كلباء تشيد بالإنجازات التي حققها الكاراتيه في بطولة الإمارات الدولية

2/21/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وصف راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الإنجازات والألقاب التي حققها فريق الكاراتيه في بطولة الإمارات الدولية والتي اختتمت اخيراً بالجيدة والتي تترجم توجيهات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي
رئيس نادي اتحاد كلباء ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، ومتابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي .

وقال راشد الكندي شعارنا أن تكون فرق النادي المراكز المتقدمة دائماً وذلك بعد حصول الفريق على المركز الأول على مستوى الإمارات والسابع على مستوى العالم في بطولة الإمارات الدولية للكاراتيه التي نظمها الاتحاد الدولي والإماراتي للكاراتيه بمشاركة 60
فريقاً
يمثلون
22 دولة والتي أقيمت بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة

وحث رئيس مجلس الإدارة اللاعبين
والجهازين الفني والإداري على مواصلة التدريب بأصرار ، ونصح ادارة الألعاب الفردية على ضرورة تعزيز الخطط الفنية بما يتناسب مع طموح النادي لمواصلة تحقيق المراكز المتقدمة مستقبلاً.
وكان الفريق حقق 16
ميدالية ملونه منها ثلاث ذهبيات 6 فضية 7 برونزية

وفي سياق متصل أكمل فريق الكاراتيه بالنادي استعداداته
للمشاركة
في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه الذي سيقام في الفجيرة الخميس المقبل
ويشارك النادي
بعدد 7 لاعبين
من أصحاب الإنجازات المحلية
وتعتبر هذه البطولة
من أقوى البطولات على المستوى العالم .

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