سويسرا تعتزم حظر حماس بعد هجمات إسرائيل

قالت الحكومة السويسرية،

اليوم الأربعاء، إنها تريد حظر حركة حماس بعد الهجمات التي نفذتها في إسرائيل العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأثارت حرباً في غزة.

وأوضحت برن إنها تتخذ إجراءات منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل مواطنين سويسريين اثنين واحتجاز ما يقرب من 250 رهينة.

ورداً على الهجمات، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً على غزة تقول السلطات الصحية المحلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، إلى جانب مخاوف من وجود جثث آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وقالت الحكومة السويسرية إنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر حماس و"المنظمات التي تغطيها أو تخلفها" وكذلك المنظمات أو الجماعات التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.

ويهدف الحظر إلى معاقبة حماس على هجمات أكتوبر، وكذلك منع الحركة من استخدام سويسرا ملاذاً آمناً أو تنفيذ هجمات في البلاد، على سبيل المثال من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.

وقالت الحكومة إن ذلك سيساعد أيضاً في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال السماح لسلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية بتبادل المعلومات بشكل أفضل مع نظيراتها في الخارج.

وأضافت الحكومة أن القانون، الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.

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