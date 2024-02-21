ختام مميز لسباق الخيول العربية الأصيلة الرابع في الظفرة

أختتمت أمس الثلاثاء منافسات السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة والذي نظمه نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد من خلال إقامة شوطين.

وأحرز الجواد"حمدان الغربية" لمالكه سهيل علي المزروعي المركز الأول بالشوط الأول والبالغة مسافته 1400 متر، وحل ثانيا "إس لطام" لجابر علي مرشد المرر، وثالثا "الغربي" لمالكه سيف عشير المزروعي.

وفي الشوط الثاني الذي أقيم لمسافة 1200 متر، حقق المركز الأول الجواد "ربدان الحصن" لمالكه غدير عبد الله المنصوري، وحل ثانيا "د.ع سحابة" لمالكه حمد علي المرر، وثالثا "مكتوب" لمالكه علي سهيل المزروعي.

تأتي المنافسة ضمن أجندة نادي ليوا الرياضي لتنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة وضمن خمسة سباقات ستنظم ابتداء من مارس وحتى أبريل المقبلين.

كرم الفائزين عقب ختام المنافسات سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارة في النادي، وسعيد خليفة المهيري مدير الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم السباقات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوجه سلطان محمد المزروعي بالشكر، للملاك والحاضرين على الإلتزام بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي من أجل المشاركة في الأشواط المختلفة.

وأكد المزروعي أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن أجندة وخطة النادي للاهتمام بسباقات الخيول بشكل أكبر وإعطاء مساحة لأصحاب الخيل في الظفرة للمشاركة في هذه الرياضة التي تعتبر إحدى أهم الرياضات لأبناء المنطقة وتجد رواجا كبيرا لدى محبي الخيل في الظفرة.

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