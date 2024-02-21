انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن

انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
التاريخ
2/21/2024 10:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلاً بحرياً غربي الحديدة باليمن.
وأضافت الهيئة في مذكرة، أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير.
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