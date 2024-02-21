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انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن

2/21/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلاً بحرياً غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة، أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير.

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