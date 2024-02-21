631 معاملة في الفترة الثانية لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024

أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الفترة الثانية "الشتوية" لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تم فتحها يوم 22 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.

وقالت المحامية عائشة الطنيجي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أن طلبات الأندية خلال الفترة الشتوية بلغت631 معاملة، وشهد اليوم الختامي إجراء (103) معاملة.

ووُزعت معاملات الفترة الثانية للتسجيل ما بين (261) معاملة استبدال، و (30) إعارة لاعب داخل الدولة، و (46) انتقال لاعب داخل الدولة، و (294) تسجيل لاعب.

قدمت أندية المحترفين (38) معاملة، تنوعت ما بين (16) لاعب مواطن، و (6) لاعب مقيم، و (2) من مواليد الدولة، و (14)

لاعب أجنبي.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل (150) معاملة، تضمنت (66) لاعب مواطن، و(6) مواليد الدولة، و (47) لاعب مقيم، و (31) لاعب أجنبي.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية (138) معاملة، وزعت ما بين (6) لاعب مواطن ، و (5) مواليد الدولة، و(37) لاعب مقيم، و (90) لاعب أجنبي.

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء (173) معاملة، تضمنت (2) لاعب مواطن، و (2) مواليد الدولة، و (12) لاعب مقيم، و (157) لاعب أجنبي.

بينما تم إجراء (28) معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة ، تنوعت بين (13) لاعب مواطن، و (15) لاعب مقيم.

وتم قيد وتسجيل (30) لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم (19) لاعب مواطن، و (11) لاعب مقيم.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية (74) معاملة، تنوعت ما بين (17) لاعب مواطن، و (4) مواليد الدولة ، و (53)

لاعب مقيم.

وأشادت عائشة الطنيجي بالتعاون القائم بين الإداريين المنتسبين للأندية وموظفي قسم القيد والتسجيل ، والإدارة القانونية، وإدارة الخدمات الذكية باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال عملية القيد التي سارت بشكل سلس وناجح .

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