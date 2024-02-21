أن تنشئ صندوقاً بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية، فهو أقصى مراحل تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، هنا في دبي يمثل «صندوق الفرجان» مشروعاً مجتمعياً، ضمن حزمة مشاريع تنفذها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لتطوير جودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ودعم مشاريع متميزة يديرها المواطنون في أحياء دبي.

من البرشاء، ثم القوز، وجميرا، وند الشبا، مروراً بـ«ند الحمر، والطوار، والورقاء، والخوانيج، إلى العوير، وحتا الجميلة».



دعونا نقلب صفحات «البيان» لنرى قصة هذا الصندوق، فقد ذكرت «البيان» أن صندوق الفرجان الذي تم تدشينه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بمنصة خاصة ضمن مهرجان «بين الغاف»، من أجل الترويج لخدماته بين جمهور المهرجان والمؤسسات ذات النفع العام وحثهم على تقديم أفكار ومشاريع اجتماعية تترك أثراً إيجابياً في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

لحظة



دعونا نبحث أكثر ونتعمق في بداية قصة فرجان، ببساطة عثرت إحدى سيدات حي البرشاء جنوب على قطة تائهة في باحة منزلها، وبعد تكرار المحاولات للوصول إلى صاحبها لم تستطع؛ كون القطة لا تحمل شريحة التعريف الإلكترونية التي تحتوي على بياناتها الخاصة. وكذلك عند محاولة السيدة ذاتها البحث عن المشاريع المنزلية المتخصصة في طهي الطعام لم تجد طريقة سهلة للوصول أو التعرف على أصحاب تلك المشاريع، من هنا قررت أن تنشئ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» باسم منطقتها: البرشاء جنوب، الذي يهدف إلى جلب الفائدة لسكان الحي من ناحية توفير المعلومات والأخبار، ومن هنا انطلقت مسيرة فرجان إلى باقي أحياء الإمارة.



هنا السر في دبي.

فهناك من يستمع للأفكار.

وهناك من يؤمن بالنجاح.

وهناك من يحول الحلم إلى واقع.

دبي التي تمكن مهارات الإبداع، دبي التي تعزز إيماننا بقدراتنا على تحقيق إنجازات ونجاحات نوعية.

واليوم ما إن تدخل حديقة مشرف الوطنية في دبي وتكون «بين الغاف» حتى تعيش تجربة مجتمعية بين المواطنين؛ ما يشعرك بالتلاحم المجتمعي والهوية الوطنية؛ إذ يشارك صندوق الفرجان بمنصة خاصة ضمن مهرجان «بين الغاف»، من أجل الترويج لخدماته بين جمهور المهرجان والمؤسسات ذات النفع العام وحثهم على تقديم أفكار ومشاريع اجتماعية تترك أثراً إيجابياً في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

قد يعتقد البعض أن ما أتحدث عنه عبارة عن مشاريع عادية، لا، فهناك مجالات مختلفة، وقد يكون أجملها مشاريع الرياضات المجتمعية، التي تعزز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني الذي يعزز الصحة واللياقة والتفاعل والتواصل المجتمعي، ومشاريع الفعاليات الموسمية التي لها دور كبير في ترسيخ جودة الحياة المجتمعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وكذلك المشاريع التي تتعلق ببرامج أصحاب الهمم.

نصيحة: زوروا، استكشفوا، استمتعوا بالأجواء واللمة والجيران، وبكل ما هو جميل.