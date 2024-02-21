عصف ذهني في أوروبا بحثاً عن تأمين على الحياة في عالم ترامب

رغم تنوع الملفات الشائكة المطروحة للنقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن (16 - 18 فبراير)، كان مصدر القلق الأكبر الذي هيمن على القادة والسياسيين الأوروبيين ليس روسيا، ولا الصين، إنما حليفتهم الكبرى: الولايات المتحدة.



فقد أربك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحسابات الأوروبية مجدداً بعد أن أعرب عن انتقاداته لدول الحلف التي لا تلتزم بالإنفاق على السياسات الدفاعية، بل وتهديده بتشجيع روسيا على مهاجمتها.



أثيرت مناقشات جانبية مكثفة في مؤتمر ميونيخ وخارجه، بشأن مستقبل التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، خاصة أن وجهة نظر ترامب بشأن الحلفاء ليس مجرد رأي فردي، بل تيار وازن في سياسات الحزب الجمهوري. رغم ذلك، لم ينجم "العصف الذهني" الأوروبي سوى عن مزيد من دوامة الحيرة.

وينتاب الزعماء الأوروبيين حالة من القلق لا تتعلق فحسب بمستقبل حلف شمال الأطلسي في حال فوز ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر، بل أيضا إزاء تأخر حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في الكونغرس الأمريكي حيث يطالب الجمهوريون باتخاذ تدابير أمنية على الحدود للموافقة على مشروع القانون.

وكتب آندرو جراي لوكالة "رويترز" تحليلاً خلص فيه إلى سعي أوروبا لنهج يحظى باستحسان معسكر ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

ويتواصل الزعماء الأوروبيون مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وقادة الأعمال ومراكز البحوث في إطار جهودهم للتأثير على معسكر ترامب، وهي الجهود التي بدأت حتى قبل أسبوع من تصريحاته المثيرة للجدل.

المال .. لغة ترامب



ومن بين الحجج التي يقدمها الزعماء الأوروبيون لدعم وجهة نظرهم هي أن دول أوروبا تنفق المزيد على الدفاع وتعتزم عمل ما هو أكثر، وأن مثل هذا الإنفاق والمساعدات المالية لأوكرانيا تحقق لشركات الأسلحة الأمريكية مليارات الدولارات، وأن الدفاع عن أوروبا يعكس قوة الولايات المتحدة أمام الصين، التي كانت محورا أساسيا لسياسة ترامب الخارجية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مؤتمر ميونيخ بحضور العشرات من المشرعين الأمريكيين: "نحن الأوروبيون علينا أن نولي اهتماما أكبر بأمننا الآن وفي المستقبل". أكد شولتس وغيره من الزعماء الأوروبيين، مثل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على أنهم أصبحوا أكثر جدية بشأن الدفاع لأن ذلك يصب في مصلحتهم الخاصة، وليس بسبب ترامب.

وتعهد السيناتور الأمريكي جيه. دي. فانس للحلفاء في "الناتو" بأنه يمكنهم التعويل على مساندة الولايات المتحدة في أي هجوم حتى تحت قيادة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

لكن الجمهوري الموالي لترامب أشار في ميونخ إلى أنه يجب أن تصير أوروبا أكثر استقلالية في القضايا الأمنية، وأوضح أن هذه هي رسالة ترامب.

وناشد السيناتور الأمريكي ألمانيا بصفة خاصة الاستثمار بشكل أكبر في قواتها، وتساءل: "إذا كانت ألمانيا تملك خامس أكبر ناتج محلي بالعالم، وروسيا لا تنتمي حتى لأكبر 10 دول في هذا الشأن، أفلا ينبغي

أن تكون ألمانيا قادرة على أن تضمن وحدها ردا فعالا ضد روسيا؟".

وليست ألمانيا غافلة عن هذا التحدي الأمني، خاصة من روسيا. ففي ميونيخ دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الحلفاء الغربيين إلى أن "يستعدوا لصراع يمتد لعقود مع روسيا" وفق تصريح نشرته "دي دبليو" الألمانية. وكان قائد الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير قد قال منذ أسبوع في حوار لصحيفة دي فيلت الألمانية، إن على القوات المسلحة الألمانية أن تكون مؤهلة لخوض حرب في غضون خمس سنوات.



واختار بعض الأوروبيين التحدث بلغة ترامب، للتخفيف من الضغوط عليهم، وهو المال. ففي أواخر الشهر الماضي، سافر ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى الولايات المتحدة في زيارة استهدفت في جزء منها إقناع معسكر ترامب بالبقاء في الحلف ودعم أوكرانيا.

وفي ميونيخ قال ستولتنبرج: "معظم الأموال المخصصة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في الولايات المتحدة من خلال شراء الأسلحة. على سبيل المثال، صواريخ جافلين من إنتاج الولايات المتحدة".

الصين وأوروبا.. لعبة واحدة



وفي السياق ذاته، لعب الصينيون والأوروبيون لعبة واحدة في اتجاهين، حيث يحاول الأوروبيون الإيحاء أن الولايات المتحدة لن تكون قوية بما يكفي أمام الصين إذا لم تكن أوروبا معها، وهو ما صرح به ستولتنبرج حين أشار إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن الصين بالقول "الولايات المتحدة تمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، نمثل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و50 بالمئة من القوة العسكرية العالمية. إذا حافظنا على وحدتنا، سنكون بأمان".

في المقابل، كان وزيرة الخارجية الصيني وانغ يي قد وجه رسالة إلى نظرائه الأوروبيين في ميونيخ بقوله: "مهما تغير العالم، فإن الصين سوف تكون ثابتة ومستقرة وقوة للاستقرار، وعلى الصين وأوروبا أن تبتعدا عن الانحرافات الجيوسياسية والأيديولوجية وأن تعملا معًا".

ووفق تحليل كتبته سيمون مكارثي لشبكة "سي إن إن" فإنه لم يكن من الممكن أن يكون توقيت تعليقات ترامب أفضل بالنسبة لوانغ وهو في أوروبا لإصلاح العلاقات المتدهورة مع الكتلة.

وقد يرى وانغ المزيد من النجاح في استقرار العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المهتمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية - وتلك التي تنظر بشكوك إلى الانتخابات الأمريكية الوشيكة.

وفي اجتماعاته الأوروبية، استخدم وانغ "عامل ترامب" للإشارة إلى أن الانحياز الكامل للولايات المتحدة ليس في مصلحة الدول الأوروبية، وفقًا لليو دونجشو، الأستاذ المساعد في جامعة سيتي في هونج كونج.



ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" فإن "أسوأ كابوس للصين هو تشكيل جبهة موحدة عبر الأطلسي بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا والأمن. ستستخدم الصين كلمات ترامب لتعزيز الرسالة في العواصم الأوروبية بأن واشنطن ليست شريكا يمكن الاعتماد عليه".

تأمين على الحياة



الأسبوع الماضي استضاف وزير الخارجية الفرنسي الجديدـ ستيفان سيجورنيه، نظيريه، الألمانية أنالينا بيربوك، والبولندي ورادوسلاف سيكورسكي خارج باريس.

وجاء الاجتماع عقب تصريحات ترامب بشأن الناتو، وعلق الوزير الفرنسي على ذلك بالقول: إن أوروبا بحاجة إلى بوليصة "تأمين على الحياة" إضافية، إضافة للناتو.

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