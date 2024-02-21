8.2 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«أي آند» و«دو» خلال 2023

سددت مجموعة "أي آند - e&" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نحو 8.219 مليارات

درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي 2023، بزيادة بنسبة 9.4% أو ما يعادل 704.8 مليون درهم مقارنة بنحو 7.514 مليار درهم في العام 2022.

واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة "أي آند"، بلغ 6.328 مليار درهم خلال العام المنصرم، بزيادة بنسبة 9.7% تعادل 557.8 مليون درهم، مقارنة بنحو 5.77 مليار درهم في عام 2022.

فيما سددت شركة "دو"، نحو 1.89 مليار درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بنحو 8.4% أو ما يوازي 147 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.743 مليار درهم في العام 2022.

وتوزعت رسوم حق الإمتياز الإتحادي لـ"دو" خلال العام الماضي بواقع 1.4 مليار درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و490.4 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.

وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.

وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "أي آند" و"دو"، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ"أي آند"، و19.7 مليار درهم لـ " دو ".

وأعلنت الشركتان مطلع 2022، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

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