قبل انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي يظهر في برشلونة (فيديو)

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، في مدينة برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وأخبر مبابي إدارة باريس بعدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، ورحيله بنهاية عقده، عقب نهاية الموسم الجاري.

والتقطت عدسات كاميرا البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو"، مبابي متواجدًا في مطار مدينة برشلونة، مع التأكيد على أن اللاعب تواجد من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل العودة مرة أخرى إلى باريس.

وكان مبابي على رادار برشلونة في وقت سابق، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.

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