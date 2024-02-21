الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد عند 31 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار الأربعاء لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.

ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

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