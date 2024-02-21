الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد عند 31 مقابل الدولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار الأربعاء لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.
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