جمعية الصحفيين تستعرض تجربة الجوكر في «التوثيق الرياضي»



نظمت جمعية الصحفيين في مقرها في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، جلسة حوارية تأتي ضمن البرامج التي ينتهجها مجلس إدارة الجمعية، في الاستفادة من تجارب قدامى الصحفيين والإعلاميين والتي من شأنها قد أسهمت في تطور القطاع الإعلامي بالدولة. وسلطت الضوء في الجلسة على تجربة الكاتب الصحفي، محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي في الإمارات، بحضور عبدالمحسن الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وعدد من الإعلاميين.

وأوصى محمد الجوكر بزيادة الاهتمام بالتوثيق الرياضي، مؤكداً أن العديد من المؤسسات في إمكانها القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وموضحاً أنه أعد برنامجاً وثائقياً سجل فيه 15 حلقة أدرجت ضمن سلسلة «ذاكرة الخمسين» وتم فيها توثيق دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إثراء القطاع الرياضي وبناء علاقات متينة بأندية عربية شملت مصر والكويت والسودان.

وثمن حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، الدور الكبير الذي يقوم به الإعلامي محمد الجوكر في توثيق أكبر الأحداث الرياضية التي شهدتها الدولة، مبيناً أن الإنتاج السخي الهادف إلى توثيق الإنجازات الرياضية لفرق وأندية ومنتخبات الإمارات، يعد مرجعاً ومصدراً مهماً للأجيال الحالية والقادمة في ظل توظيفها ضمن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في سرعة وانتشار الخبر أو مقاطع الفيديو، ومؤكداً أن جمعية الصحفيين ملتزمة تقديم البرامج والفعاليات التي تثري المشهد الصحفي والإعلامي في الدولة.





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