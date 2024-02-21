أكبر ملوك أوروبا سناً يتم عامه الـ87

أتم ملك النرويج هارلد الخامس، الذي يعد حالياً أكبر ملوك أوروبا سناً، عامه الـ87 اليوم الأربعاء، بعدما أن واجه مشاكل صحية متكررة على مدار الأعوام الماضية.

وبهذه المناسبة، نشرت الأسرة الملكية النرويجية صورة يظهر فيها هارلد وهو يرتدي حلة سوداء وربطة عنق حمراء، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة.

ومن المتوقع أن تحتفل الأسرة الملكية بعيد ميلاد هارلد بصورة خاصة كما هو معتاد.

يذكر أن هارلد تولى العرش النرويجي منذ 1991، خلفاً لوالده الملك أولاف الخامس.

وعاني الملك من مشاكل صحية أخيراً، حيث نُقل للمستشفى أكثر مرة لإصابته بعدوى. كما خضع لجراحة تغيير صمام في القلب خلال عام 2020.