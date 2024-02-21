أكبر ملوك أوروبا سناً يتم عامه الـ87

(MENAFN
- Al-Bayan)
أتم ملك النرويج هارلد الخامس، الذي يعد حالياً أكبر ملوك أوروبا سناً، عامه الـ87 اليوم الأربعاء، بعدما أن واجه مشاكل صحية متكررة على مدار الأعوام الماضية.
وبهذه المناسبة، نشرت الأسرة الملكية النرويجية صورة يظهر فيها هارلد وهو يرتدي حلة سوداء وربطة عنق حمراء، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة.
ومن المتوقع أن تحتفل الأسرة الملكية بعيد ميلاد هارلد بصورة خاصة كما هو معتاد.
يذكر أن هارلد تولى العرش النرويجي منذ 1991، خلفاً لوالده الملك أولاف الخامس.
وعاني الملك من مشاكل صحية أخيراً، حيث نُقل للمستشفى أكثر مرة لإصابته بعدوى. كما خضع لجراحة تغيير صمام في القلب خلال عام 2020.
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