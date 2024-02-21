العجارمة: الإشارات واضحة في تجميع أهالي قطاع غزة في رفح

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء حملة ضد الإبادة في غزة، وحضره النواب كل من فايز بصبوص، محمد أبو صعيليك، محمد الهلالات، محمد عكور، تمام الرياطي، زهير السعدين، فايز بصبوص.

وأضاف العجارمة ان الأردن هي الدولة الأكثر تأثر ويجب ان تكون الأكثر تحوطا، وأشار الى انه يجب ان يكون هناك خطط بديلة لكل شيء.

وشدد العجارمة على إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي وقتل للنساء والأطفال واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستهداف للمنظومة الصحية يُعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية، وأضاف ان إسرائيل خرقت كل بنود اتفاقيه جنيف الرابعة.

وأشار العجارمة إلى أهمية الدور الأردني وتحركاته الدولية بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي يهدف الى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأضاف ان الأردن من أكثر الدول التي قدمت أدلة ووثائق لملف جنوب أفريقيا.







ولفت إلى الموقف الشعبي والرسمي لدعم صمود الشعب الفلسطيني الذي بات يواجه معايير دولية مزدوجة بالتعامل مع القانون الدولي الإنساني الذي تنتهكه آلة القتل الإسرائيلية وسط أنظار العالم.

كما وشكر العجارمة أعضاء حملة ضد الإبادة في غزة على اطلاقها.





من جانبه اكد النائب محمد العكور على دعمهم للحملة وطالب أعضائها ان تكون الحملة عابرة للحدود.





من جانبها قالت أسماء عفانة احد أعضاء الحملة ان الحملة تشكلت من مجموعة من الناشطين الأردنيين، وقد قامت الحملة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالعمل على عريضة توضح ان ما يحدث في غزة يرقى الى إبادة جماعية، وأكدت على قيامهم بزيارة عدد من المنظمات والضغط عليهم للتنديد بالإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة.



كما أكدوا استمرار الحملة في حث المنظمات الدولية والأممية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار العاجل وتقديم مساعدات كافية للأهل في غزة.





وأكدت جمانة الحسيني احد أعضاء الحملة على انهم كناشطين في المجتمع المدني يعملون على الراي العام وعلى التنسيق مع شخصيات مختلفة، كما اشارت الى أهمية تدخل الدول في ملف جنوب افريقيا المقدم لمحكمة العدل الدولية.





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