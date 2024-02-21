رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً كويتياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، وفداً عسكرياً كويتياً برئاسة معاون العمليات والتدريب اللواء الركن الدكتور فالح شجاع فالح.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
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