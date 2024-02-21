السفارة السعودية في عمان تحتفي بيوم التأسيس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء ، حفلاً بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.
وحضر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرا الداخلية مازن الفراية، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.
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