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السفارة السعودية في عمان تحتفي بيوم التأسيس

2/21/2024 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء ، حفلاً بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.


وحضر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرا الداخلية مازن الفراية، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.

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