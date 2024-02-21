العدل: سيادة القانون ركن أساسي في النهج الديمقراطي

وأضافت خلال لقائها المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية المهندس إياد المعادات وأعضاء المعهد، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.

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