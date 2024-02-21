العدل: سيادة القانون ركن أساسي في النهج الديمقراطي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل، خلود العبادي، أن سيادة القانون ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي وأن دور الوزارة يكمن في تعزيز الممارسات الفضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة في توفير بيئة تشريعية مناسبة لذلك.
وأضافت خلال لقائها المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية المهندس إياد المعادات وأعضاء المعهد، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.
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