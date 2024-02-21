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العدل: سيادة القانون ركن أساسي في النهج الديمقراطي

2/21/2024 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل، خلود العبادي، أن سيادة القانون ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي وأن دور الوزارة يكمن في تعزيز الممارسات الفضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة في توفير بيئة تشريعية مناسبة لذلك.


وأضافت خلال لقائها المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية المهندس إياد المعادات وأعضاء المعهد، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.

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