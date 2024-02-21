جورجتاون في قطر تنظم حفلا لموسيقى الجاز بمناسبة "شهر تاريخ المواطنين السود"

(MENAFN
- BLJ Worldwide)
ضمن فعاليات الاحتفال "بشهر تاريخ السود"، نظمت جامعة جورجتاون في قطر أمسية فنية لموسيقى الجاز، بمشاركة فرقة الدوحة للجاز، للاحتفاء بتراث المواطنين من أصول أفريقية وتقديراً لإنجازاتهم.
وبهذه المناسبة علّق الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، بالقول: "إن موسيقى الجاز أداة تواصل، قادرة على إيصال رسالة واضحة وقوية بأننا كلنا عائلة واحدة، ومجتمع موحد. لذلك، أدعو الجميع لتلقي الرسالة وللاستمتاع بجمال هذه الموسيقى وتأثيرها القوي في الأمسية الاحتفالية التي تشهدها جورجتاون في قطر هذه الليلة. وكما يقول الشاعر الأمريكي من أصول أفريقية لانغستون هيوز: "إيقاعات الجاز هي نبض القلب، ونبضه هو نبضك".
وجرياً على هذه العادة المتبعة للاحتفال بشهر "تاريخ المواطنين السود"، الذي بدأ عام 1915، تكرم جامعة جورجتاون في قطر المساهمات الأمريكية الأفريقية على مر تاريخ الولايات المتحدة، كما تحتفي بإنجازات المواطنين السود في جميع أنحاء العالم.
ويتتبع الدكتور موريس جاكسون، الأستاذ المشارك في مادة التاريخ والدراسات الأمريكية-الأفريقية بجامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة، التاريخ الغني لموسيقى الجاز بالقول: "لا أعرف أي أنواع من الموسيقات الأخرى التي نجحت في استيعاب كل هذا الكم الضخم من الموسيقى العالمية.فأينما ذهبت سيمكنك رؤية التأثير الواضح الذي تركته موسيقى الجاز".
وفضلا عن أمسية الجاز الموسيقية، تنظم أسرة جورجتاون في قطر على مدار شهر فبراير مجموعة من النقاشات الفكرية والجولات الإرشادية واللقاءات التفاعلية المتعلقة بالمناسبة. ومن أبرز هذه الفعاليات لقاءات مع أبرز المتحدثين الدبلوماسيين في مختلف المجالات، إلى جانب عرض ومناقشة فيلم "الست" بحضور مخرجته سوزي ميرغني، وعروض تقديمية طلابية تتناول قضايا "التمييز على أساس اللون" بإشراف الدكتورة رقية أبو شرف، ومحاضرة حول "نهضة هارلم" مع الدكتور جاكسون، الذي سبق له تدريس مقررات دراسية حول التاريخ الثقافي للأمريكيين الأفارقة، بما في ذلك تاريخ الإسلام وتأثيره في أمريكا، خلال فترة عمله كأستاذ زائر في جامعة جورجتاون في قطر.
ويقول الدكتور جاكسون: أعتقد أن الناس يجب أن يقرأوا الأحداث العالمية الحالية من منظور التجربة الأمريكية الأفريقية. فهناك سبب واضح يجعل الأمريكيين من أصول أفريقية أكثر تفاعلاً مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهو نفس السبب الذي يجعل الأمريكيين من أصول أفريقية يفهمون المعاناة التي يعيشها الناس في غزة ربما أكثر من غيرهم. فهناك سبب لهذا التضامن. وفي كل ما يحصل، يجب أن نكون معاً، جنباً إلى جنب".
وبهذه المناسبة، تستضيف رابطة الطلاب السود (BSA) حلقة نقاشية حول "القيادة لدى المواطنين السود" في قطر، بتاريخ 20 فبراير 2024. وتعلق الطالبة دالفا رابوسو، وهي من أصول موزمبيقية (دفعة 2024)، والعضو في الرابطة بالقول: "تطور شهر تاريخ المواطنين السود بشكل كبير على مر الزمن. فبعد أن كان يركز في بداياته على الأمريكيين من أصول أفريقية فقط، بات اليوم أكثر شمولية، وبات يسلط الضوء على إنجازات المواطنين السود في جميع أنحاء العالم، لإظهار مساهماتهم القيّمة في العديد من المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية والاجتماعية".
ولتسليط المزيد من الضوء على تاريخ ونضال المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية، والتجارب المتنوعة للمواطنين السود في جميع أنحاء العالم، نظمت جامعة جورجتاون في قطر جولات في متحف "بيت بن جلمود" التابع لمتاحف مشيرب، كما أقامت أربعة معارض حول مبنى جورجتاون في قطر، بما في ذلك معرض "تراث المواطنين السود وفنونهم"، ومعرض "رواد العدالة".
كما تعرض مكتبة جورجتاون في قطر الملصقات الصادرة عن خدمة المعارض المتنقلة التابعة لمؤسسة سميثسونيان، والتي تصور تاريخ المتحف الوطني والثقافة الأمريكية الأفريقية، و"حملة الفقراء" التي تم تنظيمها عام 1968.
وبتعاون بين جمعية الطلاب الأمريكيين ورابطة الطلاب الأفارقة بجامعة جورجتاون في قطر، يجري الإعداد و تنظيم عرض للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية من خلال الأدب والموارد الأخرى المتاحة لطلاب الشؤون الدولية، وباقي أفراد المجتمع في قطر.
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