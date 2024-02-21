مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن تشكيلة من الفعاليات المتنوعة لشهر مارس

(MENAFN
- Hanover communications)
أبوظبي، 21 مارس 2024: يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي تشكيلة من الفعاليات المتنوّعة والشيّقة في شهر مارس ضمن موسمه الربيع التاسع.
تتضمن الفعاليات:
يومان من الموسيقى العابرة للحدود
التفاصيل: تقام الفعالية على مدى نهاية الأسبوع وتمثل نقطة التقاء تيارات موسيقية من ثقافات مختلفة، يحييها فنانون ذوو رؤية عالمية واسعة تجمع بين الحداثة والتقاليد. يستضيف المركز في اليوم الأول دينا الوديدي (مصر) وسامورا بيندرهيز (الولايات المتحدة الأمريكية) في حفل موسيقي يمزج التراث الموسيقي المصري الغني بأنغام موسيقى الجاز والآر أند بي والبوست روك الأمريكية في عرض ثنائي الثقافات. وفي اليوم الثاني تستعرض آمال المثلوثي (تونس) الموسيقي التونسية من التقاليد التراثية إلى موسيقى الروك والموسيقى الإلكترونية، يرافقها في العرض رباعية وترية تتضمن مدرّسة الموسيقى في الجامعة كلاوديا أولبورسكا سيمانسكا على الكمان وريبيكا ساكسبي على الفايولا وجوليا غالازي على التشيلو. سيرافق الفعالية سوق ليلي على مدى الليلتين بمشاركة 40 متجراً للحرفيات المحلية الصنع كالصابون والشموع والأعمال الفنيّة والمجوهرات والتحف المنزلية والفخاريات.
التاريخ: الجمعة 1 مارس والسبت 2 مارس في السابعة والنصف مساء
الموقع: المسرح الأحمر، مركز الفنون
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المدينة والكاتب: ملتقى عالمي
التفاصيل: يحتفي مركز الفنون بنخبة من الكتّاب الحائزين على جوائز عالمية، في حدث تقيمه الأستاذة ناتالي حنظل في جامعة نيويورك أبوظبي، مستلهمة تنظيمه من عمود "المدينة والكاتب" في مجلة "كلمات بلا حدود"، التي تعتبر في عامها العشرين أهم المجلات الأمريكية المعنية بالأدب العالمي. يتضمن المدعوون الكاتب وولي سوينكا الحائز جائزة نوبل والذي يعمل أستاذاً في جامعة نيويورك أبوظبي (نيجيريا) وآلان مابانكو الحائز على الجائزة الكبرى للأدب الأفريقي الأسود وديفيد هنري هوانغ المتوّج بجائزة توني.
التاريخ: الأربعاء 6 مارس في السابعة والنصف مساء
الموقع: القاعة الزرقاء، مركز الفنون
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باساج - نوي سولييه
التفاصيل: بالتعاون مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، يقدم مركز الفنون عرضاً راقصاً مصمماً لموقع العرض بالذات، من تصميم نوي سولييه الحائز على عدة جوائز الذي يعمل على تعديل كل عرض تناسباً مع مواصفات المساحات المختلفة التي تحتويه. يدفع العرض الجمهور إلى التأمل في علاقاته المكانية والحركات العضلية التي يشترك فيها البشر والحيوانات.
التاريخ: الخميس 7 مارس في السابعة مساء
الموقع: الساحة الشرقية، جامعة نيويورك أبوظبي
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بومبيكس موري
التفاصيل: بالتعاون مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، يقدم مركز الفنون عرضاً يستمد إلهامه من أعمال لوي فولر، رائدة فنون الرقص في أوائل القرن العشرين، ويتناول مفهوم الرقص كنتيجة للعلاقة بين الجسد وعناصر البيئة المحيطة به. تصمم العرض أولا ماتشييفسكا التي دمجت في العرض إيحاءات حركة دودة القز التي باتت تعتمد على البشر كلياً بسبب صناعة الحرير، وتتناول مفهوم ازدواجية الهوية للتغلب على القيود الصارمة.
التاريخ: الخميس 7 مارس في الثامنة والنصف مساء
الموقع: المسرح الأحمر، مركز الفنون
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رمضانيات - ديوانية بوم
التفاصيل: تستعرض “ديوانية بوم” عرضاً موسيقياً تتلاقى فيه الإيقاعات الموسيقية لثقافات غرب المحيط الهندي والسواحل الأفريقية، في جلسات تربط التراث الموسيقي للسواحل الغربية للمحيط الهندي بذلك الخاص بالمناطق الأخرى. تستضيف الديوانية ضيفاً مختلفاً كل ليلة، بمن فيهم عازف الكمان المشهور ليث صديق والموسيقار متعدد المواهب مبارك مسوو.
التاريخ: الخميس 15 مارس إلى الأحد 17 مارس في التاسعة والنصف مساء
الموقع: الصندوق الأسود، مركز الفنون
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