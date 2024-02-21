حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين
التاريخ
2/21/2024 8:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله استهدافه تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.
كما قال إنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق فيه إصابات مباشرة.
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