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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

2/21/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله استهدافه تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.


كما قال إنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق فيه إصابات مباشرة.

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