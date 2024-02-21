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16769 مراجع للمستشفى الميداني الأردني في غزة/77 منذ بدء الحرب

2/21/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/77 بتقديم خدماتها الإنسانية والطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها جراء استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقال قائد المستشفى: "إن المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تعامل منذ بدء عمله حتى اليوم مع (9546) مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (1157) عملية جراحية كبرى وصغرى، وبلغ عدد المراجعين الكلي منذ بداية الحرب على القطاع حتى اليوم(16769) من بينها مراجعين الطوارئ والوصفات الطبية والدخول لإجراء العمليات الجراحية المختلفة".
وأكد مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تقوم على بعملها أكمل وجه، ويؤدون ذلك انطلاقا من واجباتهم الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استدامة عمل المستشفى الميداني في ظل هذه الظروف التي يمر بها الأشقاء في القطاع.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، ومساندة القطاع الصحي فيه، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.
يشار إلى أن القوات المسلحة منذ بداية الحرب أرسلت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي والتي بلغت لغاية الآن (42) طائرة، وآخر بري بلغ عددها حتى اليوم إلى (295) شاحنة، إضافة إلى (11) عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية.













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