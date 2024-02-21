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نجم آيندهوفن يعترف: هوميلز لعب الكرة أولًا

2/21/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق ماليك تيلمان لاعب بي إس في آيندهوفن، على ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه، وتعادل من خلالها مع ضيفه بوروسيا دورتموند (1-1)، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونال تيلمان ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني، بعد احتكاك مع ماتس هوميلز، ما أثار الكثير من الجدل، في ظل إشارة المدافع الألماني للعب الكرة أولًا.
وقال تيلمان في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس": "لعب (هوميلز) الكرة ومن ثم اصطدم بي، بالطبع هذه ليس ركلة جزاء بالنسبة لدورتموند، ولكنها ركلة جزاء لنا، القرار النهائي يعود للحكم، وقرر بالفعل احتساب ركلة الجزاء".
وأضاف: "هوميلز لمسني وتركت نفسي للسقوط، والحكم أطلق صافرته محتسبًا ركلة الجزاء، ونجحنا في استغلالها".
وعلق على المباراة قائلًا: "خلقنا العديد من الفرص الجيدة، نؤمن بقدرتنا على العودة بشيء ما من دورتموند، نحن نتحلى بالثقة".

ملاعب

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