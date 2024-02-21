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تشافي يضع ثقته في يامال لقيادة برشلونة أمام نابولي

2/21/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، على ملعب دييجو مارادونا، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشكيل برشلونة سيشهد تواجد لامين يامال من البداية، إلى جوار البرولندي روبرت ليفاندوفسكي.
في الوقت ذاته، سيجلس العديد من النجوم على مقاعد البدلاء، مثل جواو فيليكس ورافينيا وفيتور روكي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:
نابولي: ميريت - روي - جيسوس - رحماني - دي لورينزو - تراوري - لوبوتكا - أنجويسا - بوليتانو - كفاراتسيخليا - أوسيمين.
برشلونة: تير شتيجن - كانسيلو - إنييجو مارتينيز - أراوخو - كوندي - كريستينسن - دي يونج - جوندوجان - بيدري - يامال - ليفاندوفسكي.

ملاعب

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