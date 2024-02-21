كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس
التاريخ
2/21/2024 8:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذيفة مضادة للتحصينات.
وقالت الكتائب إن مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم.
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