Wednesday, 21 February 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

2/21/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذيفة مضادة للتحصينات.

وقالت الكتائب إن مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم.

MENAFN21022024000208011052ID1107880378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث