اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

MENAFN - Al Wakeel News)تعلن مديرية التمريض والمهن الطبية المسانده -شعبة المهن الطبية المساندة في الخدمات الطبية الملكية عن عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة في قاعة كلية الاميرة منى للتمريض يومي الاربعاء والخميس الموافق 28 + 29 شباط 2024 لمرتبات المهن الطبية المساندة كما هو موضح تالياً :



اليوم الاول : يوم الاربعاء الموافق 28 شباط 2024 لمستحقي إمتحان التصنيف الفني لمرتبة اختصاصي مساعد.

أ -الجلسة الأولى : من الساعة 10:00 - 11:00 صباحاً لتخصصات ( فني تخطيط وسمع , معالجة فيزيائية , بصريات , معالج نطق , ممرض اسنان , فني اسنان , معالج وظيفي ,تغذية سريرية , فني سجلات , باحث اجتماعي طبي , تربية خاصة).

ب - الجلسة الثانية : من الساعة 11:15 - 12:15 صباحاً لتخصصات ( فيزياء طبي , فني مختبرات طبية , مصور اشعة , علم نفس طبي) .

اليوم الثاني : يوم الخميس الموافق 29 شباط 2024 لمستحقي إمتحان التصنيف الفني لمرتبة ممارس .

أ - الجلسة الأولى : من الساعة 10:00 - 11:00 صباحاً لتخصصات (معالجة فيزيائية , فني اسنان , ممرض اسنان , معالج نطق , فني اطراف اصطناعية , معالج وظيفي , تغذية سريرية ,



باحث اجتماعي طبي , تربية خاصة , علم نفس طبي ,تخدير وانعاش ) .



ب- الجلسة الثانية : من الساعة 11:15 - 12:15 صباحاً لتخصصات ( بصريات , مصور اشعة ) .

جـ - الجلسة الثالثة : من الساعة 12:30 - 01:30 صباحاً لتخصص (مختبرات طبية) .

- سيتم إظهار النتائج مباشرة فور الإنتهاء من الإمتحان وتعتبر علامة النجاح (60) فما فوق .

- التأكيد على حضور الإمتحان باللباس العسكري للعسكريين والمدنيين باللباس المدني المعتمد



وحسب التعليمات الصادرة من القيادة العامة ومن يخالف ذلك يتعرض للحرمان من الامتحان .

-تعتبر تنسيبات دائرة طب المهام الخاصة والإنسانية (في فترة السفر خارج البلاد) العذر الوحيد للتغيب عن الإمتحان مع تقديم شهادة خطيه من الدائرة بتاريخ الخروج والدخول في فترة السفر

متزامن مع فترة إنعقاد الإمتحان 28 +29 شباط 2024 .

-ضرورة إحضار شهادة التعيين علمًا بأن أي مخالف سيحرم من التقدم للإمتحان.

-عدم إحضار الهاتف النقال ( الخلوي ) .

- على جميع المعنيين الحضور للإمتحان والتقيد بالتعليمات أعلاه .

