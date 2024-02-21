انفجارات في طبريا
التاريخ
2/21/2024 8:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في طبريا شمال إسرائيل.
يأتي ذلك وسط ضربات متبادلة بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي.
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